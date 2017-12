Apple bestätigt Kauf von Shazam

Apple hat das vor allem für seine Musikerkennungs-App bekannte Unternehmen Shazam übernommen. Ein Sprecher des Konzerns bestätigte am Abend des 11. Dezember 2017 jüngste Medienberichte und bezeichnete Apple Music und Shazam als eine "perfekte Ergänzung", da beide Seiten die "Leidenschaft für das Entdecken von Musik" und "großartige Musikerlebnisse" teilen würden. Man sei begeistert, dass Shazam und dessen talentiertes Team nun zu Apple kämen, auch, weil Shazam seit dem Start des App Stores beständig unter den weltweit populärsten iOS-Apps zu finden gewesen sei: Man plane aufregende Dinge und freue sich darauf, nach der Genehmigung des Deals mit Shazam zusammenzuarbeiten.Zuvor hatte bereits "TechChrunch" die Übernahme in Aussicht gestellt. Der Kaufpreis für das in Großbritannien gegründete Unternehmen soll demnach bei rund 300 Millionen Pfund oder 400 Millionen Dollar liegen. Das wäre deutlich weniger als die Anfang 2015 verkündete Bewertung von einer Milliarde Dollar . Das Volumen des Deals kommentiert Apple allerdings nicht.Das bereits 1999 gegründete Unternehmen Shazam gilt vielen immer noch als Start-up und sammelte im Laufe der Jahre laut "TechChrunch" Investments von zusammengerechnet 143,5 Millionen Dollar ein. Bereits vor gut einem Jahr hatten die Shazam-Betreiber um CEO Rich Riley die Marke von einer Milliarde Downloads ihrer App verkündet.Im Frühjahr 2017 hatte Spotify als Wettbewerber von Apple Music den Musikerkennungsdienst Sonalytics übernommen

