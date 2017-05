Applaus verdoppelt Preisgelder

Großansicht Begrüßt die Verdoppelung der Preisgelder: Melanie Rossmann von der Bundeskonferenz Jazz (Bild: MusikWoche) Begrüßt die Verdoppelung der Preisgelder: Melanie Rossmann von der Bundeskonferenz Jazz (Bild: MusikWoche)

Am 29. Mai 2017 startet die Bewerbungsphase für den Spielstättenprogrammpreis Applaus (Auszeichnung der Programmplanung unabhängiger Spielstätten). Die Veranstalter haben die Preisgelder für die fünfte Ausgabe des Wetbewerbs um 950.000 Euro erhöht und damit mehr als verdoppelt. Mit einem Gesamtpreisgeld von nunmehr 1,85 Millionen Euro sei Applaus der höchstdotierte Bundesmusikpreis, heißt es aus Berlin."Dank der Verdopplung der Preisgelder können endlich noch mehr förderungswürdige Spielstätten und Programmreihen für ihre Arbeit ausgezeichnet werden", sagt Melanie Rossmann , Sprecherin der Bundeskonferenz Jazz, neben der LiveKomm einer der Partner der Initiative Musik , die zusammen den Preis organisieren. "Damit trägt die Bundeskulturpolitik der großen Vielfalt und hohen Qualität der Veranstalterszene in Deutschland Rechnung."Bis zum 30. Juni können sich Clubbetreiber und Veranstalter aus allen Genres der Popmusik - neben Jazz unter anderem auch elektronische Musik, experimentelle Popmusik, Rock oder HipHop - bewerben. Antragsberechtigt sind Clubbetreiber mit Konzerträumen mit einer Besucherkapazität von bis zu 1000 Gästen sowie Veranstalter von Konzertreihen.Die Auszeichnungen und Prämien gliedern sich in drei Kategorien, in denen Preisgelder in Höhe von 40.000 Euro (Kategorie 1), 20.000 Euro (Kategorie 2) und 7500 Euro (Kategorie 3) vergeben werden. In jeder Kategorie kürt eine Jury aus den Preisträgern je einen Hauptpreisträger als "Spielstätte des Jahres" oder "Programm des Jahres". Die Preisverleihung findet am 25. Oktober 2017 an einem bislang noch nicht kommunizierten Ort statt.Neu ist zudem die Einrichtung einer zusätzlichen und kategorieübergreifenden Auszeichnung für das beste "Audience Development"- und "Artist Development"-Programm. Prämiert werden hier Spielstätten und Programmreihen, die sich mit kreativen Maßnahmen um neues Publikum bemühen und damit den Einzugsbereich ihrer Programme nachhaltig vergrößern ("Audience Development) beziehungsweise durch ihre Aktivitäten direkt zur Förderung der lokalen und nationalen Musikerszene beitragen ("Artist Development"). Beide Auszeichnungen sind mit jeweils 7500 Euro dotiert.In der Jury 2017 sitzen Steffen Deeg (Leitungsteam Cairo Würzburg), Dieter Gorny (Aufsichtsratsvorsitzender der Initiative Musik, Vorsitzender der Jury), die Musiker Julia Hülsmann und Uli Kempendorff, Reiner Michalke (Programmchef Stadtgarten Köln), Esther Rieger-Breuer (Geschäftsführerin Riegerous Artist Management), Constanze Schliebs (Künstleragentur AsiaNetwork), Dieter Schubert (Geschäftsführender Gesellschafter a.s.s. concerts & promotion) sowie die freie Kulturmanagerin Julia von Wild

Quelle: MusikWoche

