App von Sony/ATV soll für mehr Transparenz sorgen

Großansicht Will seinen Songwritern mehr Transparenz bieten: Martin Bandier (Bild: Sony/ATV) Will seinen Songwritern mehr Transparenz bieten: Martin Bandier (Bild: Sony/ATV)

Schon seit Längerem können Autoren und Urheber von Sony/ATV die Informationen über ihre Einkünfte online im hauseigenen Lizenzportal Score verfolgen. Nun hat der Musikverlag das Portal auch als App für Android und IOS gestartet.Mit der App können sich Songwriter jederzeit von überall einen Überblick über ihre Tantiemen verschaffen. Die Informationen in der Datenbank sind in Parametern wie Songtitel, Zeitperiode oder Territorium gegliedert. Besonders streicht Sony/ATV hervor, dass es nun durch die ständige Aktualisierung der Daten möglich sei, die Einnahmen in Echtzeit zu verfolgen, anstatt auf den Zwischenabschluss eines Abrechnungszeitraums warten zu müssen."Wir sind dazu verpflichtet, unseren Autoren und deren Teams das bestmögliche Level an Transparenz zu bieten", erklärt Martin Bandier , Chairman und CEO bei Sony/ATV: "Das umfasst auch den Zugang zu den detaillierten Informationen über die Tantiemen."

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen