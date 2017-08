App von BMG soll Autoren und Urhebern die Arbeit erleichtern

Zusammen mit Songwritern und Autoren hat das Technologie-Team von BMG eine App für IOS und Android entwickelt mit der Musikurheber Informationen über ihre Einkünfte aufrufen können.Die App wurde nach dem Royalties-Portal MyBMG benannt, das bereits 2008 startete und im März 2017 als MyBMG 3.0 auf den aktuellsten Stand gebracht wurde. Das Portal und die App bieten den Nutzern Informationen und Analysen über ihre Tantiemen. Zum Beispiel werden die Einkünfte nach Titel, Land und Quelle abgelesen oder Entwicklungstrends angezeigt. Bei der Konzeption halfen Songwriter, Manager und Publishing-Kunden von BMG wie der Eurythmics-Mitbegründer Dave Stewart oder der Broadway-Komponist Maury Yeston."Es ist unglaublich, wie weit wir seit den alten Tagen der gedruckten Lizenzabrechnungen gekommen sind", sagt Yeston: Ich freue mich sehr, die Gelegenheit bekommen zu haben, eine authentische Songwriter-Perspektive in die Gestaltung der neuen BMG-App gebracht zu haben."Noch dieses Jahr will BMG die Funktionen des Portals von MyBMG erweitern. Dann sollen dort nicht nur Songwriter und Urheber, sondern auch Künstler und Interpreten einen Einblick in die Einkünfte ihrer Titel erhalten.

Quelle: MusikWoche

