Antonio "L.A." Reid und Sony Music gehen getrennte Wege

Gibt bei der Sony-Repertoiredivision Epic das Mikro aus der Hand: Antonio "L.A." Reid

Bei Sony Music kommt es offenbar zu einer Trennung im Spitzenmanagement: Antonio "L.A." Reid, Chairman & CEO der US-Repertoiredivision Epic Records, scheint das Unternehmen bereits verlassen zu haben. Einen Bericht von "Variety" bestätigen inzwischen "Billboard" und die "New York Post" Die zumeist bestens informierte Boulevardzeitung hatte bereits Anfang März spekuliert, dass bei Epic Records für CEO Reid und President Sylvia Rhone mit dem Wechsel an der Spitze von Sony Music - Rob Stringer löste Anfang April zum Start ins neue Sony-Fiskaljahr den langjährigen Konzernchef Doug Morris als CEO ab - härtere Zeiten anbrechen könnten.Sony Music wollte die Trennung von Antonio "L.A." Reid gegenüber den US-Medien bislang nicht kommentieren. Eine Mitteilung von Reid scheint den Abschied aber zu bestätigen: "Never confuse a single defeat with a final defeat", zitierte der Musikmanager, Produzent, Songwriter und TV-Juror bei "X Factor" via Twitter den Autoren F. Scott Fitzgerald.Antonio "L.A." Reid übernahm 2011 als Chairman & CEO die Leitung von Epic Records und folgte damals seinem langjährigen Boss Doug Morris von Universal Music zu Sony Music. Bei Epic arbeitete Reid zuletzt mit Künstlern wie DJ Khaled, Meghan Trainor oder Zara Larsson zusammen und band erst kürzlich Mariah Carey mit einem eigenen Label an das Unternehmen . Zuvor gestaltete er als Chairman & CEO der Def Jam Musicgroup unter dem Dach von Universal Music die Karrieren von Stars wie Rihanna, Justin Bieber oder Kanye West.Seine Lorbeeren im Business verdiente sich Antonio "L.A." Reid zunächst als Produzent und gründete 1989 zusammen mit Kenneth "Babyface" Edmonds das Label LaFace. Die Firma brachte unter anderem Usher, TLC und Toni Braxton hervor. Im Mai 2000 übernahm Reid nach einer Managementkrise im Hause BMG, bei der Reids Vorgänger Clive Davis das Unternehmen im Unfrieden verließ, die Leitung von Arista.Im Januar 2004 trennte sich BMG dann von Reid, der zu dieser Zeit als President & CEO von Arista Records fungierte und auf Erfolge mit Acts wie OutKast, Pink, Dido, Avril Lavigne oder Sarah McLachlan verweisen konnte. Gerade einmal vier Wochen später wechselte Reid zum Universal-Konzern, wo er den Platz von Lyor Cohen bei der Island Def Jam Music Group übernahm, der wiederum kurz zuvor von Edgar Bronfman jr. zu Warner Music gelockt worden war.Für die Midem, die vom 6. bis zum 9. Juni 2017 stattfindet, hat Antonio "L.A." Reid eine Keynote zugesagt

Quelle: MusikWoche

