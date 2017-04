Antilopen Gang legt Tour nach

Nach einer ausverkauften Tour zu ihrem Nummer-eins-Album "Anarchie und Alltag" durch Deutschland, Österreich und die Schweiz geht die Antilopen Gang angesichts anhaltender "riesiger Nachfrage" ab 6. Dezember 2017 erneut ausgiebig auf Konzertreise. Veranstalter KKT hat im Zeitraum bis 2. März 2018 14 weitere Konzerte gebucht, darunter eine Show in Luxemburg und erneute Auftritte in den größten deutschen Städten Berlin, Hamburg, München und Köln, in denen die Band schon auf ihrer Tour im Februar und März dieses Jahres Station machte.Mit ihrem zweiten Album "Anarchie und Alltag" ( JKP Warner Music ) schoss die Antilopen Gang Ende Januar direkt an die Spitze der Offiziellen Deutschen Charts. Anschließend habe sich die HipHop-Crew um die drei Rapper Danger Dan, Koljah und Panik Panzer "mit ihrer spektakulären Show auch live als subversive Wunderwaffe zwischen Rap und Punk" erwiesen, wie es ihr Label JKP formuliert. Beim Echo 2017 war die Formation für den Kritikerpreis nominiert.Karten für die neue Tournee sind ab sofort überall erhältlich. Vor der Herbst- und Wintertournee spielt die Antilopen Gang Ende Mai noch zwei Club-Shows in Ostdeutschland und ist auch in der Festivalsaison aktiv, unter anderem bei Hurricane und Southside, Open Flair und Taubertal Festival, Chiemsee Summer oder Highfield Festival.25.05.2017 Zwickau - Alter Gasometer27.05.2017 Bischofswerda - East Club06.12.2017 Rostock - Mau Club09.12.2017 LU-Luxemburg - Den Atelier11.12.2017 Aschaffenburg - Colos Saal14.12.2017 Berlin - Columbia Halle15.12.2017 Hamburg - Docks20.12.2017 Heidelberg - Halle 0222.12.2017 München - Muffathalle29.12.2017 Reutlingen - Franz.K19.01.2018 Freiburg - E-Werk22.01.2018 Würzburg - Posthalle23.01.2018 Ulm - Roxy26.01.2018 Nürnberg - Z-Bau13.02.2018 Schorndorf - Club Manufaktur02.03.2018 Köln - E-Werk09. - 10.06.2017 AT-Linz - Bubbledays23. - 25.06.2017 Neuhausen ob Eck - Southside Festival23. - 25.06.2017 Scheeßel - Hurricane Festival08.07.2017 Düsseldorf - Open Source Festival27. - 30.07.2017 Frankfurt (Oder) - Helene Beach Festival09. - 13.08.2017 Eschwege - Open Flair Festival10. - 12.08.2017 Püttlingen - Rocco del Schlacko13.08.2017 Rothenburg o.d.T. - Taubertal Festival16. - 19.08.2017 Übersee am Chiemsee - Chiemsee Summer18. - 20.08.2017 Großpösna, Störmthaler See - Highfield Festival

