Ansturm auf Cro-Tickets

Publikumsmagnet: Cro auf der Bühne (Bild: Saeed Kakavand/Chimperator Live)

Laut Veranstalter Chimperator Live sind die Karten für die "tru. club tour" von Cro im Februar und März 2018 restlos vergriffen.Kurz nach dem Album-Release von "tru." startete am 13. September 2017 der Vorverkauf für die Tour. Die vielen Zugriffszahlen um Punkt 14 Uhr hätten nach Angaben von Chimperator Live "für abgestürzte Server" gesorgt; und die ersten Shows warend demnach schon "nach nur wenigen Minuten ausverkauft" . Zwei Tage später waren dann alle Tickets für die exklusive Live-Premiere des neuen Cro-Albums weg.Die ausverkaufte Tour wird durch insgesamt sieben Städte in Deutschland, Österreich und der Schweiz führen. Weitere Live-Termine seien schon in Planung.25.02.18 Berlin - Huxleys (ausverkauft)26.02.18 Hamburg - Große Freiheit (ausverkauft)27.02.18 Köln - Live Music Hall (ausverkauft)01.03.18 Stuttgart - Im Wizemann (ausverkauft)03.03.18 CH-Zürich - Dynamo (ausverkauft)04.03.18 München - Backstage (ausverkauft)05.03.18 AT-Wien (A) - Arena (ausverkauft)

Quelle: MusikWoche

