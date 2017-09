Anschutz Entertainment Group erweitert Booking Team

Großansicht Steigt zum Senior Director Booking auf: Aissata Hartmann-Sylla (Bild: AEG) Steigt zum Senior Director Booking auf: Aissata Hartmann-Sylla (Bild: AEG)

Großansicht Arbeitet nun bei AEG in Berlin: Paul Cheetham (Bild: AEG) Arbeitet nun bei AEG in Berlin: Paul Cheetham (Bild: AEG)

Mit Blick auf die Eröffnung der Music Hall des Mercedes Platz 2018 erweitert die Anschutz Entertainment Group (AEG) das Booking-Team der von ihr betriebenen Mercedes-Benz Arena in Berlin: Zum 1. September 2017 wechselte Paul Cheetham zu AEG und verantwortet als Director Booking die Eventakquise für die Music Hall. Gleichzeitig übernimmt die langjährige Bookerin der Mercedes-Benz Arena, Aissata Hartmann-Sylla , als Senior Director Booking die Gesamtverantwortung für die Veranstaltungskalender sowohl der Arena als auch der Music Hall. Paul Cheetham war vor seinem Wechsel zu AEG Geschäftsführer von Heartburst Management und betreute in dieser Rolle Branchentreffs wie die Popkomm, die Berlin Music Week, die Tallinn Music Week oder das Reeperbahn Festival Der in Sheffield geborene Cheetham ist seit über 20 Jahren in der Musik- und Entertainmentbranche tätig und arbeitete unter anderem für den Londoner Konzertveranstalter Mean Fiddler und Live Nation Scandinavia in Finnland. Seit 2009 lebt und arbeitet er in Berlin.Cheetham berichtet direkt an Michael Hapka , Vice President und General Manager Anschutz Entertainment Group Operations GmbH.Seine Kollegin Aissata Hartmann-Sylla arbeitet seit 2009 für AEG in Berlin, zuerst als Eventmanagerin und seit 2013 als Hauptverantwortliche für das Event Booking der heutigen Mercedes-Benz Arena.Die Music Hall mit einer maximalen Kapazität für circa 4500 Besucher entsteht derzeit als Teil des Mercedes Platz, den AEG vor der Mercedes-Benz Arena in Berlin entwickelt. Gleichzeitig entstehen am Mercedes Platz auch ein UCI Kinowelt Premierenkino, eine Lifestyle Bowling Lounge sowie rund 15 Cafés, Restaurants und Bars und zwei Hotels.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Livebiz MusikWoche.livedaily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Livebranche. Kostenlos lesen