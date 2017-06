AnnenMayKantereit spielen Open Air beim c/o pop Festival

Großansicht Für sie bedeutet der Auftritt bei der c/o pop ein Heimspiel: AnnenMayKantereit aus Köln (Bild: J. Raclet) Für sie bedeutet der Auftritt bei der c/o pop ein Heimspiel: AnnenMayKantereit aus Köln (Bild: J. Raclet)

Für die 14. Ausgabe der c/o pop, die vom 16. bis 20. August 2017 wieder in Köln stattfindet, haben die Veranstalter von cologne on pop nun mit Künstlern wie AnnenMayKantereit oder Omar Souleyman weitere Acts für das Festival bekannt gegeben.Neben Moderat, die ihren Auftritt im Tanzbrunnen bereits im Januar bestätigten, kommt nun auch der syrische Künstler Omar Souleyman zum Eröffnungskonzert am Mittwoch, den 16. August, nach Köln. Noga Erez aus Israel und der französische Künstler Jaques treten ebenso am 16. August auf.Die Kölner Band AnnenMayKantereit will mit weiteren Gästen am 17. August im Kölner Tanzbrunnen feiern. Damit hieven die Organisatoren der c/o pop um Norbert Oberhaus ein weiteres Open-Air-Event ins Programm.In der Christuskirche spielen am 17. August zudem die niederländische Sängerin Rachèl Louise sowie Krakow Loves Adana und Josin aus Hamburg. Der niederländische DJ I-F vervollständigt am 18. August das Programm im Saal des Stadtgartens.Für den 19. August hat schließlich der südafrikanische Produzent Mo Laudi zugesagt, neben Bands wie 47 Soul im Kölner Stadtgarten aufzutreten.Parallel nimmt auch der Konferenzteil c/o pop Convention Form an. Am 17. August diskutieren zum Beispiel Bernd Dicks (Parookaville Festival), Jonas Seetge (Feel Festival) und Christoph Pietsch (DDB Group) im Rahmen des Brands & Music Day über Festivalsponsoring im Jahr 2017.Das gesamte Programm ist auf den Onlineseiten der c/o pop zu sehen, wo es auch Tagestickets ab 15 Euro und Festivaltickets für 75 Euro zu kaufen gibt.

