Andreas Gabalier will Olympiastadion München ein drittes Mal füllen

Kurz vor dem bereits ausverkauften Konzert im Münchner Olympiastadion am 1. Juli 2017 läuft bereits der Vorverkauf für den 16. Juni 2018, wenn Andreas Gabalier zum dritten Mal unter der Ägide seines Veranstalters Manfred Hertlein in dem Stadion in der bayerischen Landeshauptstadt auftreten will. Im vergangenen Jahr hatte der Electrola Universal-Music -Künstler vor mehr als 70.000 Fans im Olympiastadion sein bislang größtes Konzert gespielt.Derzeit läuft die reguläre Tour von Andreas Gabalier. Während sein Auftritt auf der Hamburger Trabrennbahn am 22. Juni 2017 wegen einer Unwetterwarnung noch während des Einlasses abgebrochen werden musste, kamen einen Tag später 22.000 Fans in die ausverkaufte Waldbühne nach Berlin. Für beide Shows zeichnete Semmel Concerts für die Durchführung verantwortlich. Der Hamburger Ersatztermin ist am 30. August.Im Frühjahr hatte Andreas Gabalier eine restlos ausverkaufte Tour zu seinem "MTV Unplugged" -Album absolviert. Am 2. September wartet der Hockenheimring auf die Fans des Sängers aus der Steiermark.

