Andreas Gabalier und Hertlein schlossen "Unplugged"-Tour ab

Großansicht Spielte über drei Stunden in München: Andreas Gabalier (Bild: Universal Music) Spielte über drei Stunden in München: Andreas Gabalier (Bild: Universal Music)

Mit einem restlos ausverkauften Konzert in der Münchener Philharmonie ging am 6. April 2017 die deutsche, von Manfred Hertlein veranstaltete "MTV Unplugged"-Tour des frischgebackenen Echo-Preisträgers Andreas Gabalier zu Ende. Die Echo-Verleihung in Berlin, bei der er in der Kategorie "Volkstümliche Musik" gewann, ging zeitgleich mit Gabaliers Auftritt in München über die Bühne.Die über 2400 Besucher, von denen die meisten traditionell in Dirndl und Lederhosen erschienen waren, feierten den Electrola -Künstler und zelebrierten auch die ruhigen Momente des Abends. Andreas Gabalier und sein 17-köpfiges Ensemble orientierten sich bei dem Auftritt an dem "Unplugged"-Konzert, das sie 2016 für MTV in Wien aufgenommen hatten.Allerdings hatten sie auch einige Überaschungen eingebaut. So erschien der Österreicher in der Pause wieder auf der Bühne, als noch das Saallicht an war und meinte, er sei wohl zu früh und spielte darauf einige Songs solo auf dem Klavier. Gut angenommen wurde auch, als er den Rap-Part der 257ers bei "Hulapalu" selber übernahm. Nach Ende der Show stand er noch lange am Bühnenrand und gab Autogramme.Insgesamt hatte Manfred Hertlein neun Deuschlandtermine für die "Unplugged"-Liveumsetzung gebucht. Alle Konzerte waren binnen Stunden ausverkauft. Auch das zweite Stadionkonzert von Andreas Gabalier im Münchner Olympiastadion , das am 1. Juli stattfindet, ist mit 72.000 abgesetzten Karten bereit seit September 2016 ausverkauft. Am 2. September 2017 tritt er zudem unter dem Motto "Volks Rock'n' Roll Unlimited" am Hockenheimring auf.16.06.17 CH-St. Gallen, Kybunpark17.06.17 CH-Birrfeld, neben Flugplatz22.06.17 Hamburg ' Trabrennbahn23.06.17 Berlin ' Waldbühne01.07.17 München ' Olympiastadion19.08.17 AT-Kitzbühel ' Tennisstadion25.08.17 AT-Schladming ' Planai Stadion26.08.17 AT-Schladming ' Planai Stadion02.09.17 Hockenheim ' Hockenheimring

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Livebiz MusikWoche.livedaily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Livebranche. Kostenlos lesen