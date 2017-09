Andrea Bergs "Seelenbeben" fünffach vergoldet

Großansicht Zelebrierten den "Seelenbeben"-Erfolg (von links): Tanja Merz (Produktmanagement), Andreas Ferber (Geschäftsführer Bergrecords, Management Andrea Berg), Thorsten Sack (Director Distributed Label Division Sony Music), Prof. Dr. Ralf Kitzberger (Rechtsanwalt), René Baumann (Produzent), Klaus Appel (Label Manager Bergrecords Sony Music Entertainment), Andrea Berg, Uli Ferber (Ehemann Andrea Bergs), Philip Ginthör (CEO Sony Music Entertainment GSA), André Mühlhausen (Senior Vice President Commercial Division GSA Sony Music) und Eva Dobel (Label Manager Distributed Labels Sony Music) (Bild: Dominik Beckmann) Zelebrierten den "Seelenbeben"-Erfolg (von links): Tanja Merz (Produktmanagement), Andreas Ferber (Geschäftsführer Bergrecords, Management Andrea Berg), Thorsten Sack (Director Distributed Label Division Sony Music), Prof. Dr. Ralf Kitzberger (Rechtsanwalt), René Baumann (Produzent), Klaus Appel (Label Manager Bergrecords Sony Music Entertainment), Andrea Berg, Uli Ferber (Ehemann Andrea Bergs), Philip Ginthör (CEO Sony Music Entertainment GSA), André Mühlhausen (Senior Vice President Commercial Division GSA Sony Music) und Eva Dobel (Label Manager Distributed Labels Sony Music) (Bild: Dominik Beckmann)

Parallel zur Veröffentlichung ihres Jubiläumsalbums "25 Jahre Abenteuer Leben" hat Andrea Berg von Sony Music in München Fünffach-Gold für ihren vorigen Longplayer "Seelenbeben" erhalten. Das 2016 erschienene Werk, das erste Album der Schlagersängerin auf ihrem eigenen Label Bergrecords, war in Deutschland wie auch in Österreich und der Schweiz eine Nummer eins. Berg gewann damit zudem einen Echo und sei damit laut Sony Music die "erfolgreichste weibliche Künstlerin des Jahres" gewesen.Seit 2003 ging jedes neue Album von Andrea Berg auf den ersten Platz der Offiziellen Deutschen Charts. Ihr "Best Of"-Sampler stand 347 Wochen in den Top 100, in Österreich sogar gut doppelt so lange.Für "Seelenbeben", produziert von Dieter Bohlen und René Baumann alias DJ BoBo, schrieb die Sängerin alle Texte selbst. Zum neuerlichen Edelmetallerfolg sagte der Schlagerstar: "Ich habe ein wunderbares Team, das mich bei dieser Arbeit unterstützte. Es macht mich ganz besonders glücklich, dass gerade dieses Album von den Fans so angenommen wurde. Jeder Song ist eins mit meiner Seele, ich glaube, keine andere Platte war so autobiographisch wie 'Seelenbeben'. Ich greife zurzeit ganz bewusst nach dem Leben und erfahre wunderbare Tage, die mich glücklich machen." André Mühlhausen , Senior Vice President Commercial Division Sony Music GSA, kommentiert: "Andrea Berg ist und bleibt eine Klasse für sich! Die Sony Music Commercial Divison ist sehr stolz, mit Andrea und ihrem Team zusammenzuarbeiten und ein Teil dieser einmaligen Erfolgsgeschichte zu sein."Das neue Jubiläums-Doppelalbum "25 Jahre Abenteuer Leben" stellten mehr als 20.000 Fans der Künstlerin durch ihr Voting zusammen. Es enthält unter anderem diverse Neuaufnahmen von Songs ihrer Karriere und auch zwei ganz neue Titel. Im Oktober tourt Berg damit unter dem Motto "25 Jahre Abenteuer Leben - Das Hautnah-Konzert 2017" unter Ägide von Semmel Concerts 07.10.2017 Duisburg, Theater am Marientor - Vorpremiere16.10.2017 Hamburg, Laeiszhalle17.10.2017 Leipzig, Haus Auensee19.10.2017 AT-Wien, Wiener Stadthalle/Halle F20.10.2017 München, Circus Krone21.10.2017 AT-Bregenz, Festspiel- und Kongresshaus22.10.2017 Stuttgart, Liederhalle23.10.2017 Frankfurt/M, Jahrhunderthalle25.10.2017 Siegen, Siegerlandhalle26.10.2017 Bielefeld, Stadthalle27.10.2017 Berlin, Tempodrom28.10.2017 Dortmund, Westfalenhalle 3A

Quelle: MusikWoche

