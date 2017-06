André Rieus Jubiläumskonzert läuft in über 130 Kinos

Das 30-jährige Jubiläum der Gründung seines Johann Strauss Orchesters - des nach eigenen Angaben "größten privaten Orchesters der Welt" - feiert der niederländische Geiger, Orchesterleiter und Entertainer André Rieu am 30. Juli 2017. Dann steht auf dem mittelalterlichen Stadtplatz die Jubiläumsausgabe seines jährlichen Sommerkonzerts auf dem mittelalterlichen Stadtplatz seiner Heimatstadt Maastricht an, das traditionell zehntausende Fans aus der ganzen Welt anzeiht. Zum Jubiläum verspricht Rieu hierfür "einige besondere Überraschungen".Tradition hat auch schon die Vorführung des jährlichen Maastricht-Konzerts im Kino: In Großbritannien, Australien, den Niederlanden und in Dänemark brach die Kinovorführung im vergangenen Jahr den Kassenrekord für eintägige Musikevents und spielte allein in britischen Lichtspielhäusern mehr als 1,4 Millionen Pfund ein.In Deutschland wird nun das Konzert 2017 am 30. Juli in der Rekordzahl von mehr als 130 Kinos zu sehen sein. Die Übertragung des Maastricht-Konzert 2017 werde dabei erstmals "komplett in deutscher Sprache" umgesetzt und soll zudem "spannende Blicke hinter die Kulissen" ermöglichen. Präsentatorin der Kinovorführung ist Andrea Ballschuh, die zudem direkt nach dem Konzert ein Interview mit André Rieu führen wird - exklusiv nur für das Kinopublikum.Rieu selbst, der im Lauf seiner Karrieres bereits mehr als 40 Millionen Alben und DVDs verkauft hat, sagt: "Als ich das Johann Strauss Orchester 1987 gründete, gab es nur zwölf Orchestermitglieder - jetzt stehen mehr als 60 Leute auf der Bühne. Vieles hat sich verändert, aber eine Sache nie: der Spaß, gemeinsam zu spielen - ob in einer kleinen Gruppe oder in einem großen Orchester. Wir freuen uns sehr darauf, diesen Spaß im Juli wieder ins Kino übertragen zu können. Das Programm wird äußerst vielseitig sein, um dieses ganz besondere Jubiläum zu feiern. Ich hoffe, dass Ihr alle bei diesem unvergesslichen, magischen Abend mit dabei sein werdet, der aus meiner romantischen Heimatstadt Maastricht übertragen wird."Das Maastrichter Konzert mit Kinoauswertung gehört zu einer Serie von Konzertevents unter dem Titel "André in Cinemas", für die die von Rieu mit Pierre Rieu und Caspar Nadaud gegründete Firma Piece of Magic Entertainment (POM) verantwortlich zeichnet. Aufbauend auf dem Erfolg der früheren Event-Cinema-Erfolge André Rieus und seiner Begabung, ein Mainstream-Publikum für populäre klassische Musik zu begeistern, werde "André in Cinemas" in Kinos in Europa, Australien, Neuseeland, Brasilien, Mexiko und Kanada gezeigt. Ein besonderer Fokus liege zudem auf dem Ausbau der Präsenz in Nordamerika, Lateinamerika und China, wo die Begeisterung für das Genre weiterhin wachse.Piece of Magic Entertainment ist eine One-Stop-Produktions- und Verleihfirma für Künstler, Organisationen und Lizenzgeber; ausgestattet mit einem eigenen Produktionsstudio und Post-Produktions-Einrichtungen. Das Unternehmen integriert länderspezifische Elemente in den Content, wie zum Beispiel Gast-Präsentatoren, Fan-Interaktionsmöglichkeiten und die Einbeziehung lokaler Talente, um dem Publikum in verschiedenen Ländern jeweils ein maßgeschneidertes Angebot zu machen.Die Event-Cinema-Produktionen, die POM selbst produziert und verleiht, sollen künftig gleichberechtigt neben dem neuen Album eines Künstlers, einer DVD-Veröffentlichung oder den Tourneeplänen stehen, und damit "einen wesentlichen Teil des Angebots eines Künstlers für das weltweite Publikum darstellen".

