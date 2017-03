André Rieu produziert Konzertübertragungen fürs Kino selbst

Im vergangenen Jahr hatte CinemaLive mit der Übertragung des André-Rieu-Konzerts "Christmas with André" mit einem Einspiel von 1,62 Mio. Pfund (rund 1,86 Mio. Euro) einen neuen Rekord für eine Konzertübertragung in den britischen Kinos aufgestellt. Nun will der Stargeiger die Produktion der Konzertübertragungen und deren Verkauf an Verleiher und Kinos selbst in die Hand nehmen und hat dazu das Unternehmen Piece of Magic Entertainment (POM) gegründet. Wie "Screen International" berichtet, wird das Unternehmen, das ein eigenes Produktionsstudio sowie eigene Postproduktionseinrichtungen samt zugehöriger Mitarbeiter unterhalten wird, sein Marktdebüt auf der CinemaCon in Las Vegas Ende März feiern. Die ersten Produktionen wird POM dann ab Juli mit seiner Reihe von André-Rieu-Konzerten unter dem Titel "André in Cinemas" anbieten. Geplant ist allerdings auch die Produktion von Übertragungen von Konzerten anderer Künstler.Als President von Piece of Magic Entertainment fungiert André Rieus Sohn Pierre, aktuell Executive Vice President der André Rieu Productions BV. Den Posten des CEO übernimmt Caspar Nadaud, ehemaliger Geschäftsführer von Pathé Live.

