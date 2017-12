And The Golden Choir singt nun bei Caroline International

Großansicht Besiegelten die weitere Zusammenarbeit (von links): Annette Herrmann (Management And The Golden Choir), Jack Bradford (Radio Promotion Caroline International), Pia Dünnebier (Produktmanagerin Caroline International), Christian Klenke (Online & Presse Promotion Caroline International), Tina Adams (Label Head Caroline International) und Tobias Siebert (And The Golden Choir) (Bild: Caroline International) Besiegelten die weitere Zusammenarbeit (von links): Annette Herrmann (Management And The Golden Choir), Jack Bradford (Radio Promotion Caroline International), Pia Dünnebier (Produktmanagerin Caroline International), Christian Klenke (Online & Presse Promotion Caroline International), Tina Adams (Label Head Caroline International) und Tobias Siebert (And The Golden Choir) (Bild: Caroline International)

Der Künstler Tobias Siebert hat mit seinem Soloprojekt And The Golden Choir einen Vertrag beim Universal-Music -Label Caroline International unterschrieben.2015 veröffentlichte Siebert mit "Another Half Life" sein Solodebüt. Darüber hinaus arbeitete er bereits als Produzent unter anderem für Phillip Boa und ist als Gitarrist und Sänger mit seiner Band Klez.e ( "Disintegration" ) aktiv. Im Februar 2018 will Caroline International das neue Album "Breaking With Habits" von And The Golden Choir auf den Markt bringen. Tina Adams , General Manager Caroline International Germany, zeigt sich begeistert: "Wir sind sehr glücklich mit Tobias Siebert alias And The Golden Choir einen wunderbaren Neuzugang in unserem lokalen Roster begrüßen zu dürfen und freuen uns auf den gemeinsamen Weg in 2018."Ab März ist And the Golden Choir auf einer vom Konzertbüro Schöneberg organisierten Tournee unterwegs.10.03.2018 Magdeburg, Moritzhof11.03.2018 Leipzig, UT Connewitz12.03.2018 Hannover, Lux13.03.2018 Dresden, Societhaetstheater14.03.2018 Hamburg, Nochtspeicher15.03.2018 Berlin, Lido17.03.2018 München, Milla18.03.2018 Heidelberg, Halle O2 Club19.03.2018 Köln, Stadtgarten20.03.2018 Frankfurt, Brotfabrik03.05.2018 CH-Luzern, Schüür

Quelle: MusikWoche

