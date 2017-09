Anastacia präsentiert Aldi-Kollektion

Großansicht Umringt von zehn Models auf der Bühne des Kölner E-Werks: US-Sängerin Anastacia bei der Präsentation ihrer Aldi-Kollektion ... (Bild: Aldi Süd) Umringt von zehn Models auf der Bühne des Kölner E-Werks: US-Sängerin Anastacia bei der Präsentation ihrer Aldi-Kollektion ... (Bild: Aldi Süd)

Großansicht ... bei ihrem Liveauftritt im E-Werk in Köln ... (Bild: Aldi Süd) ... bei ihrem Liveauftritt im E-Werk in Köln ... (Bild: Aldi Süd)

Großansicht ... und Anastacia an der Fotowand zusammen mit Aldi-Managerin Kim Aline Suckow (stellvertretende Geschäftsführerin im Einkauf von Aldi Süd, links) (Bild: Aldi Süd) ... und Anastacia an der Fotowand zusammen mit Aldi-Managerin Kim Aline Suckow (stellvertretende Geschäftsführerin im Einkauf von Aldi Süd, links) (Bild: Aldi Süd)

Bei einer Show unter dem Motto "Music Loves Fashion" stellte Anastacia am 7. September 2017 im Kölner E-Werk ihre Modekollektion für Aldi Süd vor. Vor und 800 Gästen präsentierten die Sängerin selbst und zehn Models die verschiedenen Outfits eine Woche vor dem Verkaufsstart. Der erfolgt am 14. September in allen Aldi-Süd-Filialen in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Ungarn. Die Kollektion umfasst 40 Teile zu Preisen von knapp acht bis knapp 30 Euro.Zudem gewährte die US-amerikanische Sängerin live einen Einblick in ihr anstehendes Album: "Evolution" ist bereits das siebte Studioalbum von Anastacia. Es erscheint im Vertrieb von Universal Music in Kooperation mit Music for Millions , dem Musiklabel der Mediengruppe RTL Am 14. September und somit einen Tag vor der Veröffentlichung erhält Anastacia zudem bei der Fernsehaufzeichnung "SWR3 New Pop Festival - Das Special" im Festspielhaus Baden-Baden die Auszeichnung als "SWR3 Pioneer of Pop" "Die Music-Loves- Fashion-Show war ", freut sich Kim Aline Suckow, stellvertretende Geschäftsführerin im Einkauf von Aldi Süd, wertet die Show als "großartigen Erfolg" und ist sich sicher: "Mit Anastacia haben wir die richtige Powerfrau für diese exklusive Kollektion gefunden."

Quelle: MusikWoche

