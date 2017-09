Analyst zieht Prognosen von Goldman Sachs in Zweifel

Die Aussichten scheinen verlockend: 2030 soll die Musikindustrie ein weltweites Umsatzvolumen von knapp 41 Milliarden Dollar erwirtschaften können, prognostizierte jüngst Goldman Sachs . Allein auf 34 Milliarden Dollar sollen die Streamingerlöse wachsen, glauben die Investmentbanker.Auch den großen Marktteilnehmern traut Goldman Sachs wachsende Milliardenbewertungen zu: die Universal Music Group käme 2030 auf einen Wert von 23,3 Milliarden Dollar, Sony Music immerhin auf 19,8 Milliarden Dollar. Der Weltmarktführer Universal Music soll zudem im Jahr 2030 Streamingerlöse von 15,05 Milliarden Dollar erzielen können, glaubt Goldman-Sachs-Analystin Lisa Yang - das wäre doppelt so viel wie der derzeitige Umsatz des Konzerns.Mark Mulligan sieht diese Prognosen kritisch: Hier würden längerfristige Voraussagen auf Basis jüngerer Zuwächse getroffen, warnt der Midia-Analyst in einem Blogbeitrag - und erinnert daran, dass die weltweite Musikwirtschaft 1996 in der Hochphase der goldenen CD-Zeiten globale Umsätze von 27,4 Milliarden Dollar erzielt habe.Längerfristige Prognosen seien gerade im Musikmarkt schwierig, meint Mulligan, und verweist dabei unter anderem auf die hohe Marktkonzentration im Musikbiz: Drei Majorkonzerne würden das Gros der Umsätze auf sich vereinen, und Google, Amazon, Apple und Spotify miteinander das Streaminggeschäft dominieren. Die Entscheidung eines jeden dieser Marktteilnehmer könne angesichts der derzeitigen Voraussetzungen zu einer Umgestaltung des kompletten Geschäfts führen, warnt Mulligan.Auch die Verfügbarkeit von Musik lasse sich nicht mehr auf den Stand der Prä-Napster-Ära von 1996 zurückdrehen, macht der britische Analyst deutlich. Selbst wenn die Safe-Harbour-Klauseln geändert und damit zum Beispiel die Bedeutung von YouTube als Plattform für den kostenlosen Musikkonsum geschmälert würde, gäbe es wohl doch sehr schnell Alternativen, zum Beispiel im illegalen Bereich.Da Streaming inzwischen bereits viele Nutzer in den etablierten Musikmärkten erreiche, würden künftige Zuwächse zudem kaum auf dem derzeitigen Umsatzniveau stattfinden, unter anderem, da der Preispunkt von 9,99 Dollar, Euro oder Pfund in vielen Wachstumsmärkten nicht zu erreichen sei.Mulligan erinnert an seine Zahl von weltweit 106 Millionen Abonnenten, die Ende 2016 fürs Musikabo zahlten und für geschätzte Umsätze von 3,5 Milliarde Dollar sorgten, was wiederum Pro-Kopf-Einnahmen (ARPU - average revenue per user) von 32,79 Dollar entsprach. Sollten die durchschnittlichen Umsätze auf diesem Niveau verbleiben, müsste die Branche bis 2030 ganz 853 Millionen Abonnenten erreichen, um auf die von Goldman Sachs prognostizierten Werte zu kommen, rechnet Mulligan hoch, angesichts eher sinkender ARPU-Werte seien jedoch wohl eher eine Milliarde nötig: "Selbst mit radikalen Innovationen in Sachen Preisgestaltung muss man schon sehr zuversichtlich sein, um an eine Milliarde Abonnenten glauben zu können."Schließlich zweifelt der Analyst die Frage nach der Unabhängigkeit der Erhebungen von Goldman Sachs an. Schließlich würden die Investmentbanker in verschiedenen Bereichen ihres Konzerns unter anderem mit Vivendi die Konzernmutter von Universal Music und Spotify zu ihren Kunden zählen können: "Wenn Vivendi nun eine Beteiligung an der Universal Music Group zu einem Preis verkauft, der durch die neue Bewertung durch Goldman Sachs beeinflusst wurde, kann Goldman Sachs für seine Bankdienstleistungen entsprechend höhere Transaktionsgebühren verbuchen."Kein Finanzinstitut mit entsprechenden Interessen, werde eine zurückhaltende oder skeptische Prognose zur Entwicklung im Streamingmarkt veröffentlichen, ist sich Mulligan sicher. "Aber jeder mag große Zahlen, also machen große Zahlen schnell die Runde."Bei den Indie Days des VUT hält Mark Mulligan im Rahmen des Reeperbahn Festivals eine Keynote und nimmt unter dem Motto "State Of The Streaming Nation" die Entwicklung im Streaminggeschäft und im weltweiten Musikmarkt unter die Lupe

Quelle: MusikWoche

