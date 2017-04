An Early Cascade vertrauen auf Kick The Flame

Die Stuttgarter Band An Early Cascade hat einen Vertrag bei Kick The Flame Publishing unterschrieben. Künftig kümmert sich die Leipziger Firma um Verlags- und Labelarbeit der Band.Am 5. Mai 2017 erscheint das Album "Alteration", wobei Broken Silence den physischen Vertrieb übernimmt und finetunes sich um den digitalen Vertrieb kümmert. Über Midsummer Records bringt die Band das Album außerdem im Vertrieb von Cargo als Vinyl-LP in den Handel.Über die Zusammenarbeit mit An Early Cascade freut sich Philipp Scholz, A&R Manager Kick The Flame Publishing, besonders, da Niko Praded von Day by Day Management die Band betreut, mit dem er befreundet sei. "Die Jungs sind super engagiert und ich freue mich, sie bei uns begrüßen zu dürfen", formuliert Scholz.Für Niko Prade bedeutet der neue Partner, dass man das stetig wachsende Umfeld der Band mit einem "starken und sehr passenden Partner" ergänzt habe. "Die Band und Kick The Flame verfolgen ein gemeinsames Ziel: Langfristigkeit. Die Band soll auch in den nächsten Jahren, eine weiterhin große Rolle in ihrem Genre spielen."Im Mai gehen An Early Cascade mit Unterstützung von Sparta Booking auf Deutschlandtournee, um das neue Album vorzustellen.Sie sind dann als Vorband von Heisskalt unterwegs.05.05.17 Wiesbaden, Kreativfabrik06.05.17 Münster, Baracke07.05.17 Köln, Blue Shell11.05.17 Würzburg, Cairo12.05.17 München, Backstage13.05.17 Nürnberg, Hirsch14.05.17 Ulm, Club Schilli19.05.17 Koblenz, Circus Maximus20.05.17 Saarbrücken, Mauerpfeiffer26.05.17 Karlsruhe, Stadtmitte27.05.17 Essen, Weststadthalle16.06.17 Stuttgart, Club Zentral

