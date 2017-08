Amy Macdonald erntet Schweizer Gold

Großansicht Vereint zur Goldübergabe (von links): Andreas Kessler (Product Manager Universal Music Switzerland), Bernd Blankenburg (Marketing Director Universal Music Switzerland), Amy Macdonald, Christopher Kiely (Management Amy Macdonald) und Carlo Pozzi (Head Of Promotion Universal Music Switzerland) (Bild: Universal Music Switzerland) Vereint zur Goldübergabe (von links): Andreas Kessler (Product Manager Universal Music Switzerland), Bernd Blankenburg (Marketing Director Universal Music Switzerland), Amy Macdonald, Christopher Kiely (Management Amy Macdonald) und Carlo Pozzi (Head Of Promotion Universal Music Switzerland) (Bild: Universal Music Switzerland)

Der schottischen Sängerin und Songschreiberin Amy Macdonald , die am 25. August ihren 30. Geburtstag feiert, wurde schon einen Tag zuvor eine Überraschung zuteil: Das Team von Universal Music Switzerland überreichte der Künstlerin einen Gold-Award für ihr jüngstes Album, "Under Stars" . Die Edelmetallverleihung fand vor Macdonalds Auftritt bei der Schlusszeremonie des Leichtathletik-Events "Weltklasse in Zürich" im Stadion Letzigrund statt."Under Stars" kam Ende April 2017 auf den Markt und war eine Nummer eins in den Schweizer Longplaycharts. Das Album erreichte zudem jeweils Platz zwei in Deutschland und Großbritannien und kam in Österreich auf Rang vier.

Quelle: MusikWoche

