Amsterdam Dance Event zieht um

Die 22. Ausgabe des Amsterdam Dance Event (ADE), die vom 18. bis 22. Oktober stattfindet, geht nicht mehr im Gebäude Felix Meritis über die Bühne, das in diesem Jahr renoviert wird. 16 Jahre lang hat sich die internationale Dance- und Elektronikszene in der Spielstätte an der Keiserzgracht getroffen. Allerdings war in den vergangenen Jahren wegen der ständig gestiegenen Besucherzahlen das benachbarte Dylan Hotel als weitere Location für Networking und Panels hinzugekommen.2017 zieht das Zentrum des ADE nun ins Nieuwe DeLaMar Theater am Leidseplein. Zudem halten die Veranstalter von der Amsterdam Dance Event Foundation am dezentralen Prinzip fest. In der Praxis bedeutet das, dass wie in den Vorjahren auch andere Gebäude in Amsterdam bespielt werden. In diesem Jahr sind das vor allem das Tolhuistuin, der Brakke Grond und der Melkweg."Nachdem wir in den vergangenen sieben Jahren ausverkauft waren und immer mehr Delegierte aus immer mehr Ländern - vor allem aus Korea, China, Afrika, Indien und Südamerika - zu uns kommen, bietet uns die Renovierung eine Möglichkeit, eine andere Spielstätte auszuprobieren", sagt ADE-Director Richard Zijlma. "Wir freuen uns sehr und sind optimistisch, was das Nieuwe DeLaMar Theater für die Netzwerk- und Konferenzangebote leisten kann. Auch sind wir zuversichtlich, dass unsere Delegierten die neue Spielstätte als einen spektakulären und inspirierenden Platz annehmen werden."Neu ist 2017 auch, dass die Fachbesucher wählen können, ob sie nur ein Ticket für das fünftägige Tagesprogramm oder wie bisher ein Ticket für das Tages- und Nachtprogramm in den Clubs erwerben wollen.Mit Marokko steht auch das offizielle Partnerprogramm bereits fest. Das nordafrikanische Land wird sich thematisch auch im Konferenzprogramm niederschlagen. Unter dem Motto "We're Calling It Ethnotronic" soll es dort zudem Panels über die wachsenden Elektronikszenene in Südamerika, Afrika und Indien geben. Eine weitere Runde will sich damit beschäftigen, dass die Rechte an Sounds aus den 80er-Jahren, wie sie in der Dance-Musik bis heute genutzt werden, nun auslaufen.

