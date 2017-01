Amsterdam Dance Event expandiert global

Großansicht Lockte knapp 9000 Fachbesucher an: das Amsterdam Dance Event 2016 (Bild: MusikWoche) Lockte knapp 9000 Fachbesucher an: das Amsterdam Dance Event 2016 (Bild: MusikWoche)

Mit Ablegern im indischen Mumbai und beim SXSW setzt das Amsterdam Dance Event (ADE) 2017 den internationalen Expansionskurs fort. Vom 23. bis 25. Februar steigen in Indien die ADE Global Sessions Mumbai; beim texanischen Showcasefestival in Austin ist das ADE mit eigenen Veranstaltungen dabei.Zudem steht der Termin für die Mutterveranstaltung fest: Die 22. Ausgabe des ADE geht in diesem Jahr vom 18. bis 22. Oktober über die Bühne. Dazu erwarten die Veranstalter insgesamt 375.000 Besucher, wozu auch die Clubgänger im öffentlichen Bereich zählen.Bei der Ausgabe 2016 traten mehr als 2200 Künstler bei fast 1000 einzelnen Veranstaltungen in 140 Spielstätten auf. Bei den verschiedenen Konferenzen saßen 550 Sprecher bei den Panels und Präsentationen. Das sogenannte ADE Pro lockte dabei 5418 Fachbesucher an, zudem zählten die Veranstalter um ADE-Chef Richard Zijlma auch zusätzliche Teilnehmer bei den verschiedenen Subkonferenzen.So kamen zum ADE Next, dem Bereich für Branchenneulinge, 648 Teilnehmer, das ADE Green zählte 570 Fachbesucher, die sich eigens dafür akkreditiert hatten, wobei den Delegierten, die sich für ADE Pro registriert hatten, auch ein Besuch bei allen anderen Subkonferenzen freistand. Für ADE Beats, das Programm für HipHop, R&B und verwandte Genres, hatten sich 421 Interessierte akkreditiert.Die ADE University waren es 311 vorab registrierte Besucher, beim ADE Beamlab 425, bei ADE Dance&Brands 323 und beim HDE (Hard Dance Event) 706. Für das Programm ADE Hacketon hatten die Veranstalter 100 Einladungen ausgesprochen. Rechnet man all diese Werte zusammen, so ergibt sich daraus eine Gesamtdelegiertenzahl von 8921."Während des ADE ist Amsterdam das Zentrum der globalen elektronischen Musikszene und eine Quelle für kulturelle und technologische Innovation", formuliert Zijlma. "Es ist fantastisch, dass jedes Jahr Tausende Delegierte und Musikfans mehr und mehr Zeit in der Stadt verbringen."

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu aktuellen Events MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen