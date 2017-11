Amazon wirbt 24 Stunden lang mit exklusiver U2 Experience

Großansicht Gehen am 30. November und somit 24 Stunden vor der Veröffentlichung ihres Albums "Songs Of Experience" bei Amazon auf Dauerwerbesendung: U2 (Bild: Amazon) Gehen am 30. November und somit 24 Stunden vor der Veröffentlichung ihres Albums "Songs Of Experience" bei Amazon auf Dauerwerbesendung: U2 (Bild: Amazon)

Am 1. Dezember 2017 veröffentlicht Universal Music mit "Songs Of Experience" das 14. Studioalbum der Formation U2 . Kurz zuvor sendet Amazon am 30. November über 24 Stunden für die Nutzer der Streamingdienste Prime Music und Amazon Music Unlimited die sogenannte "U2 Experience" - und verspricht "eine einzigartige Audio-Show", "vollgepackt mit historischen und neuen, exklusiven Inhalten", darunter neue und historische Interviews sowie Liveversionen von Songs des neuen Albums, aufgenommen unter anderem in São Paulo. Dort ging im Oktober mit vier ausverkauften Konzerten die "Joshua Tree Tour" zu Ende, mit 2,7 Millionen Besuchern laut Veranstalter Live Nation die erfolgreichste Tournee des Jahres Das Amazon-Format "U2 Experience" soll nun am 30. November genau 24 Stunden lang für Nutzer in den USA, in Großbritannien, Deutschland und Österreich online sowie in der mobilen Amazon-Music-App oder über Web-Player für iOS, Android, Mac und PC abrufbar sein.Die "U2 Experience" startet in Deutschland und Österreich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag um 00:00 Uhr Ortszeit, in UK am 29. November ab 23:00 Uhr und in den USA ebenfalls am 29 November ab 18:00 Uhr EST beziehungsweise ab 15:00 Uhr PST. "Nach Start der Audio-Show steigt man an genau der Stelle ein, wo sich die Show gerade befindet - vorherige Inhalte können nicht nachträglich abgerufen werden", heißt es aus dem Hause Amazon. Allerdings handelt es sich nicht um eine 24-stündige Sendung, sondern um einen sechsstündigen Stream, der viermal wiederholt wird."Wenige Bands haben so eine sagenhafte Karriere wie U2 und wir haben die Gelegenheit ergriffen, für ihre Fans eine einzigartige Audio-Show zu gestalten", sagt Alex Luke, Global Head of Programming von Amazon Music. "Aufbauend auf den Innovationen im Bereich der Sprachsteuerung haben wir ein packendes, kurzweiliges Audio-Erlebnis für unsere Kunden mit einem umfangreichen Fundus von Interviews und anderen Inhalten erstellt, die über einen Zeitraum von 40 Jahren zurückreichen."Direkt im Anschluss an die 24-stündige Dauerwerbesendung soll das Album "Songs Of Experience" dann zum Kauf oder bei Amazon Music Unlimited zum Abruf bereitstehen.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen