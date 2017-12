Amazon vs. Google: Gatekeeper-Streit eskaliert

Google, Amazon, aber auch Apple und Microsoft - die großen Player im Digitalgeschäft stehen sich in immer mehr Feldern als Konkurrenten gegenüber. Und sie agieren dort mit immer härteren Bandagen. Nun wurde die nächste Eskalationsstufe erreicht: Google kündigte an die weltweit führende Videoplattform YouTube von der Amazon Fire TV-Plattform zu nehmen. Bereits jetzt sei YouTube nicht mehr auf Echo Show nutzbar.Google selbst bezeichnet den Schritt als Reaktion auf Amazons strategische Entscheidung bestimmte Google-Produkte wie Chromecast und Google Home nicht mehr zu verkaufen. Außerdem sei Amazons Prime Video Service nicht für Google Cast Nutzer verfügbar. Laut "Reuters" kommentierte Amazon Googles Pläne als "enttäuschenden Präzedenzfall", bei dem Kunden selektiv der Zugang zu einer freien Webseite blockiert werde. Man schiebt sich also gegenseitig den "Schwarzen Peter" zu.Einen ganz ähnlichen Streit gab es übrigens in diesem Jahr bereits zwischen Apple und Amazon. Dieser wurde jedoch irgendwann abseits der Kulissen beigelegt.Die neuerliche Eskalation wirft ein Schlaglicht auf eine Entwicklung im Internet-Geschäfts, die letztlich vom Kunden bis zum Content-Anbieter alle betrifft. Durch die Konzentration haben einige Konzerne längst die Stellung eines Gatekeepers erreicht. Und die wird - wie der aktuelle Fall zeigt - notfalls auch bis auf das Äußerste ausgereizt.Kern der Auseinandersetzung ist die Frage: Über wen konsumiert der Nutzer digitale Inhalte. Entscheidend dabei sind Plattformen wie Fire TV, Chromecast oder Apple TV aber auch die benutzten Browser bzw. die benutzte Hardware. Apropos Browser: Man hat es ja schon beinahe vergessen, aber Microsoft musste seit 2004 über zwei Mrd. Dollar Strafe an die EU zahlen, weil das Unternehmen seine Softwareprodukte unrechtmäßig an das eigene Betriebssystem gekoppelt hat.Beim Streit zwischen Google und Amazon geht es im Grunde um ähnliche Fragen: Darf Amazon Händler davon abhalten, Google-Produkte über Amazon zu verkaufen? Und darf Google eine an sich offene Website für bestimmte Endgeräte blockieren, nur weil diese vom Konkurrenten sind?Gut möglich, dass die EU-Kartellbehörden nicht nur Microsoft sondern auch den anderen Internet-Konzernen früher oder später Post schickt. Ganz nebenbei könnte durch den Streit unbedarften Internet-Usern auch klar werden, wie viel die Konzerne auch ohne Einwilligung über sie wissen. Benutztes Gerät, Betriebssystem und Browser sind wahrlich keine Geheimnisse im Netz.Für Anbieter von Entertainment-Inhalten ist die Situation zumindest noch nicht problematisch. Im Gegenteil: Sie gehören für den Moment zu den Nutznießern des Wettbewersb der Internet-Konzerne. Wer nachgefragte Inhalte hat kann sich beispielsweise zeitexklusive Vermarktungsfenster mit Spezialkonditionen vergüten lassen. Überschreitet die Konzentration aber einen bestimmten Punkt, sind sie den Plattformherstellern zunehmend ausgeliefert.In den mobilen App-Stores von Apple und Google beispielsweise heißt das größte Problem für Inhalteanbieter schon heute Sichtbarkeit. Die erreicht man entweder mit hohen Marketingbudgets oder indem man zufälligerweise von Content-Team des Stores als Tipp des Tages bzw. Tipp der Woche ausgewählt wird.

