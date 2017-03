Amazon Music steigt beim Echo ein

Neuer Sponsor für die Echo-Familie: Kurz vor der Verleihung des Echo 2017 am 6. April in der Messe Berlin gaben Amazon und der Bundesverband Musikindustrie (BVMI) nun am 22. März ihre Partnerschaft bekannt. Mit seinem Streamingdienst Amazon Music wird der Konzern offizieller Partner des deutschen Musikpreises und fungiert zunächst als Pate der "Newcomer"-Kategorie beim Echo Pop: "Bei Amazon Music entdecken Kunden nicht nur etablierte Künstler, sondern auch neue, aufregende Musik", wirbt Steve Boom, Vice President Amazon Music, für das Angebot des Onlinekonzerns. Im vergangenen Jahr habe man deshalb bereits den Amazon Music Newcomer Award geschaffen , den die Band Walking On Cars gewannen. "Ab 2017 bauen wir mit der Patenschaft für die Kategorie 'Newcomer national' beim Echo Pop 2017 unser Engagement für junge Künstler weiter aus."Amazon konzentriert sich aber nicht allein auf den Echo Pop, vielmehr kündigt man bereits jetzt Aktivitäten rund um die Verleihung des Echo Jazz am 1. Juni in Hamburg und zum Echo Klassik an, der am 29. Oktober 2017 in der Elbphilharmonie gastiert. Zu den drei Veranstaltungen wolle man unter anderem kuratierte Playlists der Amazon-Musikredaktion vorstellen."Während sich das Line-up für den Echo weiter aufbaut, haben wir heute auch im Partnerbereich eine spannende neue Koalition zu verkünden, über die wir uns sehr freuen", sagt BVMI-Geschäftsführer Florian Drücke . Mit Amazon Music habe man nun einen offiziellen Partner für die Echo-Familie an der Seite, "der mit seinem Angebot nicht nur die ganze Genre-, sondern auch die gesamte Formatvielfalt des deutschen Musikmarktes widerspiegelt und nicht zuletzt deshalb hervorragend zum Echo passt".Amazon hatte seinen Streamingdienst Amazon Music Mitte November 2016 auch in Deutschland ans Netz gebracht und damit das bereits zuvor verfügbare, abgespeckte Prime-Angebot um ein vollumfängliches Musikabo ergänzt. Wenig später engagierte sich Amazon als Partner der BVMI-Initiative Playfair

Quelle: MusikWoche

