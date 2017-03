Amazon bringt Alexa weniger scharfe Musikbefehle bei

Großansicht Fortlaufender Lernprozess: die Alexa-Sprachsteuerung soll Nutzern von Amazon Music im Paket mit den vernetzten Lautsprechern der Echo-Gerätefamilie nun auch bei der unscharfen Frage nach dem neuen Album oder der neuen Single eines Künstlers zur gewünschten Musik führen (Bild: Amazon) Fortlaufender Lernprozess: die Alexa-Sprachsteuerung soll Nutzern von Amazon Music im Paket mit den vernetzten Lautsprechern der Echo-Gerätefamilie nun auch bei der unscharfen Frage nach dem neuen Album oder der neuen Single eines Künstlers zur gewünschten Musik führen (Bild: Amazon)

Schon zum Markteintritt von Amazon Music in Deutschland hatte Amazon angekündigt, sich von den Wettbewerbern im Streamingmarkt unter anderem mit Hilfe der Spracherkennung im Zusammenwirken der vernetzten Echo-Gerätefamilie abheben zu wollen. Nun, rund fünf Monate danach, stellt der Konzern eine aufgebohrte Version seiner Alexa-Sprachsteuerung für den Musikbereich vor.Inzwischen soll das System gelernt haben, neben konkreten Musikwünschen auch weniger genaue Ansagen umzusetzen, heißt es aus München. So sollen Nutzer, die einen aktuellen Titel nicht kennen würden, nach dem neuen Album oder der neuen Single eines Künstlers fragen können: "Ab sofort ist es möglich, mit Alexa, der intelligenten Sprachsteuerung von Amazon, so natürlich über Musik zu sprechen wie man es auch mit einem Freund tun würde", verspricht der Konzern.Details zur bisherigen Entwicklung von Amazon Music nennt Steve Boom, Vice President Amazon Music, im Rahmen der jüngsten Ankündigung zwar nicht, aber dennoch sei die Zeit, "die unsere Kunden dem Musikhören widmen, Dank der innovativen Sprachsteuerung mit Alexa signifikant angestiegen". Boom sieht die Aktivitäten von Amazon denn auch als Möglichkeit, den Muskikkonsum insgesamt anzuschieben: "Wir freuen uns, damit einen Beitrag zu leisten, dass Musik wieder den Weg zurück vom Mobiltelefon in die eigenen vier Wände findet - ein Ort, der lange Zeit von Spielkonsolen und Fernsehgeräten dominiert wurde."

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen