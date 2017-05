Amadeus fürs Lebenswerk geht an Willi Resetarits

Großansicht Erhält den Amadeus für sein Lebenswerk: Willi Resetarits (Bild: Lukas Beck) Erhält den Amadeus für sein Lebenswerk: Willi Resetarits (Bild: Lukas Beck)

Der früher unter anderem unter dem Namen Kurt Ostbahn beziehungsweise Ostbahn-Kurti aktive Willi Resetarits erhält bei der Verleihung des Amadeus Austrian Music Awards am 4. Mai 2017 den Preis für sein Lebenswerk. Die Auszeichnung soll ihm sein Freund und Musikerkollege Ernst Molden überreichen. Beide veröffentlichten gerade erst Ende April zusammen mit Walther Soyka und Hannes Wirth via monkey. das gemeinsame Album "Yeah".Willi Resetarits gehe es stets "um eine persönliche Haltung", heißt es in einer Mitteilung der Amadeus-Veranstalter von der IFPI Austria zur Verleihung des Lebenswerk-Preises. "Er schafft es wie kaum ein anderer, beim Ausüben seiner Unterhaltung, der Haltung ihren gleichberechtigten Platz zu verschaffen." Dazu gebe es "klare Worte in klarer Sprache. Ungekünstelt. Direkt, den eigenen Zungenschlag pflegend." Auch politisch und sozial habe sich Willi Resetarits stets engagiert: "Er fungierte als Mitbegründer von Asyl in Not und SOS Mitmensch und Obmann des Vereins Projekt Integrationshaus." Sein unermüdlicher Einsatz für die Belange sozial Benachteiligter habe ihm Auszeichnungen wie den Bruno-Kreisky-Preis für Menschenrechte oder den Josef-Felder-Preis für Gemeinwohl und Zivilcourage eingebracht.Seine musikalische Laufbahn begann Resetarits in den späten 60er-Jahren mit der Politrockband Schmetterlinge, ab Mitte der Achtziger verkörperte er Ostbahn Kurti, der es bereits in den Jahren 2000 und 2006 zu Amadeus-Ehren brachte. 2001 hatte Willi Resetarits zudem die traurige Aufgabe, dem kurz zuvor verstorbenen Erfinder seines Alter Egos, dem Autor und Texter Günter Brödl, den Amadeus für das Lebenswerk zu widmen.Die Verleihung des Amadeus 2017 findet am 4. Mai im Wiener Volkstheater statt. Als Sieger stehen bereits vorab Voodoo Jürgens, Mynth, Serenity, Nazar, Ernst Molden, Pizzera & Jaus, DJ Ötzi & Nik P. sowie Andreas Gabalier fest.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu aktuellen Events MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen