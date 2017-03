Alvaro Soler spielt Wohnzimmerkonzert für Musical.ly

Großansicht Fordert die Nutzer von Musical.ly auf, seinen Song zu interpretieren: Alvaro Soler, hier auf der MusikWoche-Couch Fordert die Nutzer von Musical.ly auf, seinen Song zu interpretieren: Alvaro Soler, hier auf der MusikWoche-Couch

Der spanisch-deutsche Sänger Alvaro Soler , der zuletzt Erfolge mit dem Album "Eterno Agosto" feierte und davor 2015 den Sommerhit "El Mismo Sol" ablieferte, verlost zusammen mit der Lip-Synch-App Musical.ly noch bis zum 22. März 2017 Karten für ein exklusives Wohnzimmerkonzert.Dafür sollen die Nutzer unter dem Hashtag #xxx bis zum 22. März ein Lip-Synch-Video zu Solers aktueller Single "Animal" hochladen. Fünf Nutzer haben dann die Aussicht auf jeweils zwei Tickets für das Wohnzimmerkonzert, das in der Berliner Wahlheimat des Künstlers stattfindet. Außerdem tritt Soler am 20. März bei live.ly, der Zusatzapp von Musical.ly für Livestreams, in der Talkshow #FalcoTalk auf.Die Single "Animal" ist am 15. Juli 2016 auf dem Universal-Music -Label Airforce 1 Records erschienen, ein Joint Venture mit Electrola

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen