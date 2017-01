Alte Bekannte in den Diskocharts der GEMA 2015

Großansicht Auch 2015 wieder gut im Rennen: Macklemore (rechts) und Ryan Lewis (Bild: Warner Music) Auch 2015 wieder gut im Rennen: Macklemore (rechts) und Ryan Lewis (Bild: Warner Music)

Die Jahresrückblicke 2016 sind inzwischen abgefeiert. Die Mühlen der GEMA hingegen mahlen langsam und gründlich, und so liefert die Verwertungsgesellschaft - wie immer zum Jahresende - noch ihre Bestsellerlisten des Jahres 2015 aus den Sparten Tonträger, Download, Live (E-Musik), Live (U-Musik), Radio, Diskotheken und - zum ersten Mal dabei - Streaming.Damit steht zwölf Monate nach dem Ende des Erhebungszeitraums nun fest, welche Urheber mit welchen Titeln 2015 bei der GEMA-Abrechnung am erfolgreichsten waren.2014 stand der Megahit "Atemlos durch die Nacht", den Kristina Bach für Helene Fischer schrieb, ganz oben auf der Liste; 2015 liegt er auf Platz fünf immer noch gut im Rennen. Neuer Spitzenreiter ist der Titel "Can't Hold Us" von Macklemore & Ryan Lewis, der 2014 auf fünf und 2013 auf vier stand.Auch der zweite Titel auf dem Siegertreppchen, "Watch Out For This (Bumaye)" von Major Lazer, war bereits 2014 in den Diskotheken sehr gefragt (Platz drei). Zusammen mit dem französischen DJ Snake landen Major Lazer mit dem Neueinsteiger "Lean On" auf der Drei einen weiteren Jahreshit 2015; beim Streaming steht dieses Stück auf sieben.Fünf weitere Neueinsteiger fanden ihren Weg in die Disko-Top-Ten des Jahres 2015: "Cheerleader" von Omi auf Platz vier (bei den Radiohits ebenfalls auf vier), "Uptown Funk" von Mark Ronson und Bruno Mars auf sechs, "Intoxicated" von Martin Solveig auf sieben, "Ain't Nobody", der Remix eines Oldies von Rufus und Chaka Khan auf sieben (im Radio auf zwei) sowie "Worth It" von Fifth Harmony und dem Rapper Kid Ink auf zehn.Bei den Diskothekenhits 2015 darf der Dauerbrenner "Danza Kuduro", aufgenommen mit Lucenzo featuring Don Omar, nicht fehlen, der seit Jahren in den Top Ten mitmischt: 2014 und 2013 stand er auf Rang sechs, 2012 auf zwei, 2011 auf drei; 2015 schwächelt er ein wenig auf der Neun.(in Klammern die Position 2014)1. (5.) "Can't Hold Us" - K. & T.: Ben Haggerty, Ryan S. Lewis, Johnny Ray Dalton2. (3.) "Watch Out For This (Bumaye)" - K. & T.: Thomas Wesley Pentz, Ruben Blades, Anthony Cornelius Cameron, Reanno Devon Gordon, Thomas Goethals Ligthart, Noel Earl Davey, Franklin S. E. Groen, Imro G. L. E. Glenn de Randamie3. (-) "Lean On" - K. & T.: Martin Joseph Leonard Bresso, William Sami Etienne Grigahcine, Philip Meckseper, Karen Marie A. Orsted, Thomas Wesley Pentz4. (-) "Cheerleader" - K. & T.: Mark Bradford, Clifton Dillon, Ryan Dillon, Sly Dunbar, Omar Samuel Paisley5. (1.) "Atemlos durch die Nacht" - K. & T.: Kristina Bach6. (-) "Uptown Funk" - K. & T.: Jeffrey Bhasker, Bruno Mars, Devon Christopher Gallaspy, Philip Martin II Lawrence, Mark Ronson, Lonnie Simmons, Rudolph Taylor, Nicholaus Joseph Williams, Charles K. Wilson, Robert Lynn Wilson, Ronnie James Wilson7. (-) "Intoxicated" - K. & T.: Julio C. Mejia, Martin Solveig, Matthew van Toth8. (-) "Ain't Nobody" - K. & T.: David James Wolinski9. (6.) "Danza Kuduro" - K. & T.: Fabrice Cyril Toigo, Philippe Fargnoli De Oliveira, Faouzi Barkati; T.: William Omar Landron Rivera, Ali Fitzgerald Moore10. (-) "Worth It" - K. & T.: Brian Collins jr., Mikkel Storleer Eriksen, Priscilla Renea Hamilton, Tor Erik Hermansen, Ori Kaplan

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema chartwoche.de MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen