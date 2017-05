Allgäu Concerts holt Powerwolf und Sabaton zu Rock The King

Großansicht Spielen beim Rock The King Festival 2017: Sabaton (Bild: Nuclear Blast) Spielen beim Rock The King Festival 2017: Sabaton (Bild: Nuclear Blast)

Das Künstleraufgebot des Rock The King Festivals, das am 29. Juli 2017 in der Allgäu Concert Arena Kempten/Buchenberg über die Bühne geht, wächst. Die veranstaltende Agentur Allgäu Concerts hat unter anderem Sabaton Powerwolf und Schandmaul verpflichtet. Zudem treten Dirkschneider, Oomph! und Megaherz bei dem Festival auf, das im vergangenen Jahr Medienberichten zufolge 4500 Zuschauer anzog.Das Rahmenprogramm bietet unter anderem einen großen Biergarten auf dem Festivalgelände, einen Busshuttle-Service mit Linien im ganzen Allgäu, eine Rock-Party am Vorabend des Festivals und einen Bandcontest von örtlichen Rock- und Heavy-Metal-Bands. Gebucht für die Party ist Bloodhound-Gang- Bassist Evil Jared, der als DJ für Stimmung sorgen soll.Als Veranstalter hinter Rock The King steht die 1990 von Franz Bernhard gegründete Agentur Allgäu Concerts, die als örtlicher Partner unter anderem Shows von Pink, Iron Maiden, Santana, Peter Maffay, Deep Purple, David Garrett, Xavier Naidoo und Joe Cocker betreut hat. Seit 2012 fungiert Franz Bernhards Tochter Michaela Bernhard als Geschäftsführerin von Allgäu Concerts und auch sein Sohn Stefan Bernhard ist im Unternehmen tätig.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Livebiz MusikWoche.livedaily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Livebranche. Kostenlos lesen