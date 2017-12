Alle Farben und Til Schweiger sammeln für die Berliner Stadtmission

Die Berliner Agentur Guesstimate veranstaltete am 23. November 2017 ein Charity-Event im Asta Kulturhaus in Berlin. Dort standen Alle Farben Till Schweiger und Younotus nacheinander am DJ-Pult, um Spenden für die "Kältehilfe - Berliner Stadtmission" zu sammeln. Der Eintritt zu dem Event war kostenlos.Insgesamt konnten die Künstler an dem Abend 25.000 Euro an Spendengeldern einnehmen, wobei 20.000 Euro von Til Schweiger persönlich gespendet wurden. Mit dem Geld will die Stadtmission auch in diesem Jahr wieder Berliner Obdachlosen über den harten Winter helfen und sie dabei unterstützen, kostenlose Schlafplätze zu finden, wie es aus Berlin heißt.Bereits 2016 stellte Guesstimate ein Spendenevent mit Alle Farben auf die Beine.

Quelle: MusikWoche

