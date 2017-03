Alina beendete Berliner Konzertreihe

Großansicht Trafen sich zum Konzert (vorn, von links): Tom Bohne (President Music/ Universal Music Group), Steffen Gottwald (Styleheads/ Management), Alina, Frank Briegmann (President Central Europe & Deutsche Grammophon Universal Music Int./ Universal Music Group), Dieter Semmelmann (Semmel Concerts) und Stefanie Zoll (Senior Product Manager/ Polydor/Island) , sowie (hinten, von links) Carsten Senger (Vice President Business & Legal Affairs/ Universal Music Group) und Eike Faecks (Styleheads) (beide verdeckt), Daniel Schmidt (Director A&R/ Polydor Island) und Friedrich Kraemer (Director TV + Press Promotion/ Polydor Island) (Bild: Danny Jungslund/Universal Music) Trafen sich zum Konzert (vorn, von links): Tom Bohne (President Music/ Universal Music Group), Steffen Gottwald (Styleheads/ Management), Alina, Frank Briegmann (President Central Europe & Deutsche Grammophon Universal Music Int./ Universal Music Group), Dieter Semmelmann (Semmel Concerts) und Stefanie Zoll (Senior Product Manager/ Polydor/Island) , sowie (hinten, von links) Carsten Senger (Vice President Business & Legal Affairs/ Universal Music Group) und Eike Faecks (Styleheads) (beide verdeckt), Daniel Schmidt (Director A&R/ Polydor Island) und Friedrich Kraemer (Director TV + Press Promotion/ Polydor Island) (Bild: Danny Jungslund/Universal Music)

Am 23. März fand die vierteilige Konzertreihe der Sängerin Alina in Berlin in der Kantine am Berghain ihren krönenden Abschluss. Schon "mit dem ersten Ton und dem Erscheinen der charismatischen Sängerin kam Bewegung und Leben ins Publikum und brachte den ohnehin überfüllten Raum nahezu zum Wanken", resümiert Universal Music Mit Band, Backgroundsängern und einem Streichquartett präsentierte Alina in einem über 75-minütigen Set ihre Songs und habe dabei "das begeisterte Publikum mit auf eine emotionale Reise durch ihr bewegtes Leben" genommen. Neben den zahlenden Besuchern wohnten diverse Medien- und Labelpartner von Universal Music dem Auftritt der Hoffnungsträgerin des Majors bei.Zuvor gab die Wahlberlinerin im Rahmen der Konzertreihe bereits im Februar zwei Shows im Prachtwerk in Neukölln und am 1. März einen Gig im A-Trane in Charlottenburg - jeweils in anderen Live-Besetzungen und in unterschiedlichen Konzertlängen. Um die Live-Aktivitäten von Alina kümmern sich Semmel Concerts und Four Artists in Kooperation. Deren Geschäftsführer Dieter Semmelmann und Alex Richter waren auch bei dem Konzert in der Berghain-Kantine vor Ort wie auch eine Delegation von Universal Music um Frank Briegmann und Tom Bohne Alina steht bei der Universal-Division Polydor/Island unter Vertrag. Ihr Debütalbum, "Die Einzige", soll noch 2017 auf den Markt kommen.

Quelle: MusikWoche

