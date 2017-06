Alice Merton sang für Spotify

Großansicht Bei der Session in Berlin (vorn, von links): Marie Heimer (Artist & Label Services Spotify), Alice Merton (Künstlerin) und Dilara Balantekin (Artist & Label Services Spotify) sowie (hinten, von links) Simon Kramer (Band), Paul Grauwinkel (Paper Plane Records International), Lucas Heiby (Band) und Bastian Völkel (Band) (Bild: Spotify) Bei der Session in Berlin (vorn, von links): Marie Heimer (Artist & Label Services Spotify), Alice Merton (Künstlerin) und Dilara Balantekin (Artist & Label Services Spotify) sowie (hinten, von links) Simon Kramer (Band), Paul Grauwinkel (Paper Plane Records International), Lucas Heiby (Band) und Bastian Völkel (Band) (Bild: Spotify)

Die deutsch-britische Sängerin Alice Merton spielte am 19. Juni 2017 eine Spotify Session in den Berliner Büros des Streamingdiensts ein, die es demnächst exklusiv bei Spotify zu hören gibt.Merton wuchs in Kanada auf, absolvierte ab 2013 das Studium Popmusikdesign an der Popakademie Baden-Württemberg und lebt heute in Großbritannien und Berlin.Ihre aktuelle Single, "No Roots" , die im Februar bei Paper Plane Records und im Vertrieb von recordJet erschien, hält sich bereits seit 19 Wochen in den Offiziellen Deutschen Charts und kletterte dort bis auf den zweiten Platz.Bei den vorangegangenen Spotify-Sessions traten unter anderem Mark Forster, Clueso, Max Giesinger, Joris, Alvaro Soler, Chilly Gonzales, Milky Chance oder OK Kid auf.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen