Alice Merton bedankt sich mit Edelmetall bei der Popakademie Baden-Württemberg

Großansicht Feierten mit Gold in Mannheim (von links): Lucas Heiby (Drums), Udo Dahmen (künstlerischer Direktor Popakademie), Paul Grauwinkel (Manager Alice Merton), Alice Merton, Hubert Wandjo (Business-Direktor Popakademie) und Simon Kramer (Gitarre) (Bild: Torsten Redler / Popakademie) Feierten mit Gold in Mannheim (von links): Lucas Heiby (Drums), Udo Dahmen (künstlerischer Direktor Popakademie), Paul Grauwinkel (Manager Alice Merton), Alice Merton, Hubert Wandjo (Business-Direktor Popakademie) und Simon Kramer (Gitarre) (Bild: Torsten Redler / Popakademie)

Mit dem Song "No Roots" durchbrach Alice Merton die Gold-Marke und steht inzwischen bei mehr als 200.000 verkauften Einheiten. Dafür erhielt sie bereits einen Gold-Award aus den Händen des Teams von recordJet . Nun bedankte sich die deutsch-britische Sängerin bei der Popakademie Baden-Württemberg , wo sie Popmusikdesign studierte.Am 23. Juni übergab die Newcomerin den Professoren Udo Dahmen und Hubert Wandjo symbolisch eine goldene Schallplatte für die Unterstützung durch die Hochschuleinrichtung. Zwar brachten es zuvor bereits andere Popakademiker zu Edelmetallen, für die Hochschule selbst aber bedeutet das die erste eigene Gold-Platte, wie es aus Mannheim heißt.An der Popakademie lernte die 23-Jährige ihre vierköpfige Band kennen, die ebenfalls den Bachelor-Studiengang Popmusikdesign absolvierte. Zusammen mit ihrem Manager Paul Grauwinkel, der Musikbusiness-Absolvent ist, hat Alice Merton das eigene Label Paper Plane Records International ins Leben gerufen, über das sie "No Roots" sowie eine erste EP auf den Markt brachte.Die Single, die im Februar im Vertrieb von recordJet erschien, hält sich bereits seit 19 Wochen in den Offiziellen Deutschen Charts und kletterte dort bis auf den zweiten Platz.Im Sommer spielt die Sängerin auf einigen Festivals wie dem Tollwood Festival, dem Berliner Lollapalooza Festival oder dem SWR 3 New Pop Festival, bevor 2018 ihr Debütalbum erscheinen soll.

Quelle: MusikWoche

