Alice Cooper unterschreibt bei Edel-Division earMusic

Am 28. Juli 2017 erscheint mit "Paranormal" das erste Studioalbum von Alice Cooper nach sechs Jahren. Als neuer, weltweiter Labelpartner ist die Edel -Division earMusic mit an Bord."Es gibt nur wenige Künstler in der Geschichte der Rockmusik, die das Talent, die Ironie und die Relevanz eines Alice Coopers besitzen", sagt Max Vaccaro , General Manager earMusic. Deswegen freue sich das Label auf die erstmalige Zusammenarbeit mit dem Künstler und auf die Herausforderung, "das großartige neue Album einem noch größeren Publikum bekannt zu machen als zuletzt und gemeinsam die Charts zu stürmen".Auch fühle man sich bei earMusic durch das Vertrauen geehrt, das Alice Coopers Manager Shep Gordon, der Produzent des neuen Albums, Bob Ezrin, und Alice Cooper selber dem Label entgegenbringen.Shep Gordon betont, dass es spannend sei, den Enthusiasmus, die Energie und die Professionalität des Teams zu spüren - "ganz zu schweigen von der Leidenschaft für die Musik. Für mich als Manager ist es ganz wie in den guten alten Zeiten: Spaß und fokussiertes Marketing".Bei earMusic stehen bereits andere namhafte Rock-Acts wie Def Leppard, Babymetal, Status Quo, Marillion, Thunder und Tarja unter Vertrag. Zuletzt war das Label mit dem neuen Studioalbum von Deep Purple, "inFinite", erfolgreich, das in Deutschland Platz eins erreichte und laut eigenen Angaben seit 30 Jahren bestehende Chartsrekorde der Band übertreffen konnte. Auch für "inFinite" zeichnete Bob Ezrin als Produzent und Co-Komponist verantwortlich.Alice Cooper spielt 2017 eine Welttournee durch die USA, Europa, Australien sowie Neuseeland. Im August tritt er als Headliner beim Wacken Open Air auf, bevor er im November eine eigene Deutschlandtour spielt. Als Veranstalter fungiert KBK. 02.08.17 Dresden, Junge Garde18.11.17 Krefeld, Königspalast20.11.17 Aurich, Sparkassen-Arena21.11.17 Frankfurt, Jahrhunderthalle23.11.17 Berlin, Tempodrom24.11.17 Neumarkt, Jurahalle25.11.17 Ludwigsburg, MHP Arena27.11.17 AT-Wien, Stadthalle

