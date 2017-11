Alexandra Helena Becht gründet Das Salz des Tages

Die PR-Beraterin Alexandra Helena Becht , die zudem seit vielen Jahren als Musikerin und Songwriterin aktiv ist, hat sich selbstständig gemacht und die Agentur Das Salz des Tages ins Leben gerufen.Mit der PR-Agentur, die ihren Sitz in Frankfurt am Main hat, bietet sie neben ihrer "fachlichen Expertise" klassische und strategische Pressearbeit und Promotion für Musikveröffentlichungen sowie Kino- und Home Entertainment-Starts mit Fokus auf Online.Glaubwürdigkeit und Herzblut für Entertainmentthemen seien bei der jeweiligen Zielgruppe und damit einhergehend auch bei Unternehmen immer wichtiger, erklärt Becht: "Emotion und Glaubhaftigkeit kann man meiner Meinung nach nur bedingt beauftragen. Wenn du jemanden nachhaltig begeistern willst, musst du dich selbst dafür begeistern."Bei den individuellen Kommunikationskampagnen, welche die Agentur bereitstellt, sollen bei Bedarf auch Social Media Content-Strategien und Influencer Marketing mit einfließen. Daneben kümmert sich Alexandra Helena Becht um die Entwicklung und Umsetzung von Kreativkonzepten, Künstlerpositionierungen und bietet zudem auch Songwriting an.Becht kann auf über 15 Jahre Praxiserfahrung sowohl auf Agentur- wie auf Kundenseite zurückblicken. Die letzten fünf Jahre hat sie in Festanstellung eine Vielzahl von nationalen PR und Social Media Strategien für Entertainmentkunden konzipiert und betreut.

Quelle: MusikWoche

