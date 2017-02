Al Jarreau ist tot

Gerade erst hatte Al Jarreau aus gesundheitlichen Gründen seinen Rückzug von der Bühne verkündet. Nun ist der amerikanische Sänger im Alter von 76 Jahren gestorben. Jarreau starb, wie sein Management unter anderem via Facebook bestätigte, am Morgen des 12. Februar 2017 im Beisein seiner Familie und Freunden in einem Krankenhaus in Los Angeles.Der US-amerikanische Sänger Al Jarreau hatte sich als Stimmakrobat eine eigene Nische zwischen Jazz und Pop erobert.Alwyn Lopez Jarreau kam am 12. März 1940 in Milwaukee im US-Bundesstaat Wisconsin als Sohn eines Pfarrers und einer Kirchenorganistin in ärmliches Verhältnissen zur Welt. Bereits mit vier Jahren sang er sein erstes Solo in der Kirche. Später trat er in den Bars von Milwaukee auf, wo er den ungarischen Jazzpianisten Laszlo Les Czimber kennenlernte, der ihn mit verschiedenen Improvisations- und Kompositionstechniken vertraut machte. 1958 schrieb sich Jarreau am Ripon College in Wisconsin im Fach Psychologie ein, trat jedoch nebenbei mit der Band The Indigos auf. Nach dem Militärdienst zog er 1964 nach San Francisco, wo er Mitglied im Trio des noch unbekannten George Duke wurde. 1969 entschied er sich für eine Karriere als Profimusiker und entwickelte seinen eigenwilligen Gesangstil, bei dem er sich selbst mit nachgeahmten "Instrumenten" begleitete. Bis er von einem Talentscout für Warner Brothers entdeckt wird, vergingen indes noch sechs Jahre: Das LP-Debüt "We Got By" erschien 1975.1977 machte ihn seine Version von Dave Brubecks Klassiker "Take Five" vom Album "Look To The Rainbow" bekannt. Al Jarreau wurde damals mit dem deutschen Schallplattenpreis und seinem ersten Grammy ausgezeichnet.Während der 80er-Jahre entwickelte sich der Stimmkünstler zum Weltstar, dessen Musik auch von einem weniger jazzorientierten Publikum gekauft wurde. Für Alben wie das 1981 erschienene "Breakin' Away" oder "Heaven And Earth" (1992) erhielt er weitere Grammy-Auszeichnungen. 1987 sang er die Titelmelodie der amerikanischen Fernsehserie "Das Model und der Schnüffler" mit Cybill Shepherd und Bruce Willis. 1996 gastiert er drei Monate am Broadway im Musical "Grease" in der Rolle des Teen Angel. Es folgen weitere TV-Auftritte in amerikanischen Serien, bis es Ende der Neunziger etwas stiller um den Sänger wird. Mit "Accentuate The Positive" veröffentlicht Al Jarreau 2004 ein Jazzalbum, das im Folgejahr standesgemäß mit einem Grammy bedacht wird. 2006 erscheint "Givin' It Up", eine Zusammenarbeit mit dem Gitarristen und Sänger George Benson. Wegen gesundheitlicher Probleme hatte der Künstler zum Beispiel 2010 Konzerte absagen müssen.Mit Deutschland verband Al Jarreau eine besondere Beziehung. Denn als Sprungbrett zur Weltkarriere dienten ihm anno 1976 legendäre Konzerte im Hamburger Szenelokal Onkel Pö, die durch das Engagement des heutigen ACT-Chefs Siggi Loch für den damals noch hauptberuflich als Sozialarbeiter tätigen Jarreau zustande kamen.

