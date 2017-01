AKM verleiht nach zehn Jahren wieder Gustav Mahler Medaille

Großansicht Bei der ersten Verleihung der Gustav Mahler Medaille nach zehn Jahren (von links): Laudator Prof. Josef "Joesi" Prokopetz, AKM-Generaldirektor Dr. Gernot Graninger, AKM-Präsident Prof. Robert Opratko und Bundesminister a.D. Dr. Josef Ostermayer (Bild: AKM/pictures born) Bei der ersten Verleihung der Gustav Mahler Medaille nach zehn Jahren (von links): Laudator Prof. Josef "Joesi" Prokopetz, AKM-Generaldirektor Dr. Gernot Graninger, AKM-Präsident Prof. Robert Opratko und Bundesminister a.D. Dr. Josef Ostermayer (Bild: AKM/pictures born)

Der frühere österreichische Bundesminister Dr. Josef Ostermayer erhielt am 16. Januar 2017 die Gustav Mahler Medaille der AKM . Die österreichische Verwertungsgesellschaft ehrte den Politiker damit für seine Verdienst im Zusammenhang mit der Einführung einer Vergütung für Speichermedien."Es ist dem beharrlichen Eintreten von Herrn Dr. Ostermayer zu verdanken, dass nun auch die Kunstschaffenden in Österreich für Privatkopien auf neue Medien eine Vergütung erhalten", strich AKM-Generaldirektor Dr. Gernot Graninger beim Festakt mit rund 60 Gästen im Gustav Mahler Saal der Wiener Staatsoper heraus. AKM-Präsident Prof. Robert Opratko lobte den Preisträger zudem als eine Persönlichkeit, "die sich um die Entwicklung des österreichischen Urheberrechts besonders verdient gemacht hat".Die österreichische Verwertungsgesellschaft hatte die Gustav Mahler Medaille im Jahr 1984 gestiftet. Sie dient als Auszeichnung für besondere Verdienste um die Entwicklung des österreichischen Urheberrechts. Seitdem wurde die Auszeichnung fünf Mal verliehen, zuletzt ging die Gustav Mahler Medaille 2007 an Dr. Günter Auer.

Quelle: MusikWoche

