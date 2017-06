AIM zieht neue Strukturen ein

Großansicht Übernimmt den AIM-Vorsitz: Tim Dellow von Transgressive Records (Bild: twitter.com/AIM_UK, Screenshot) Übernimmt den AIM-Vorsitz: Tim Dellow von Transgressive Records (Bild: twitter.com/AIM_UK, Screenshot)

Im Zuge von Umstrukturierungen bekommt der britische Indieverband Association Of Independent Music (AIM) einen neuen Vorsitzenden: Das Amt übernimmt Tim Dellow, Mitbegründer des Labels Transgressive Records.Das gab die Organisation am 19. Juni 2017 bekannt Dellow steht einer sogenannten Management Group vor, der zudem Jane Third (Because Music), Hannah Overton (Secretly Group), Martin Mills (Beggars Group) und Peter Quicke (Ninja Tune) angehören.Der im September 2016 von der Featured Artists Coalition (FAC) zum AIM-Verband gewechselte Paul Pacifico fungiert weiterhin als CEO. Dellow und Pacifico sollen nun in enger Zusammenarbeit für weitere strategische Weichenstellungen beim Verband sorgen.Bis zum Abschied von Alison Wenham lagen Vorsitz und Geschäftsführung beim AIM in einer Hand.

Quelle: MusikWoche

