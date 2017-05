Afrika-Karibik-Festival feiert Jubiläum

Tritt gern und regelmäßig beim Afrika-Karibik-Festival auf: Samy Deluxe (Bild: Universal Music )

Das von AB Event & Marketing veranstaltete "One Race ... Human!" Afrika-Karibik-Festival in Aschaffenburg geht in diesem Sommer in die 20. Runde. Die Jubiläumsausgabe steigt vom 10. bis 13. August 2017 auf dem Festplatz der Stadt in Unterfranken.Zu den bislang gebuchten Künstlern zählt mit Samy Deluxe ein Stammgast der Veranstaltung: Sein diesjähriger Auftritt ist bereits das siebte Engagement des Hamburger Rappers seit 2009 beim Afrika-Karibik-Festival. Nachdem er 2016 mit Partner Afrob als ASD in Aschaffenburg dabei war, tritt Samy Deluxe am 11. August 2017 unter eigenem Namen mit Band auf, um unter anderem Songs aus seinem letzten Album "Berühmte letzte Worte" darzubieten. Für den gleichen Tag hat auch schon Deep-House-Star Felix Jaehn zugesagt.Attraktionen des ersten Festivaltags, dem 10. August, sind die HipHop-Stars Kollegah sowie Bonez MC & Raf Camora . Für den 12. August ist die deutsch-jamaikanische Reggae-Kombination Gentleman Ky-Mani Marley angesetzt, und für den Finaltag Rockstar Rea Garvey Neben dem Ticket fürs gesamte Festival, das aktuell 94,50 Euro inklusive aller Gebühren kostet, sind für die einzelnen Festivaltage wieder Tagestickets erhältlich - für 37,50 Euro an den ersten drei Tagen und zu 49 Euro für den Finaltag, ebenfalls jeweils inklusive Gebühren.Tagestickets für den "Afrika-Karibik-Bereich" mit Live-Acts wie den Ohrbooten Nosliw , EES oder Lotte auf drei kleineren Bühnen und Beachbasar, Speisemeile und Kids Area sind schon für sieben Euro zu haben.Karten sind unter anderem über die Festival-Homepage zu beziehen.Das erste Festival öffnete 1998 noch unter dem Namen Afrika-Kultur-Festival seine Pforten. Von der Idee und dem Potenzial der Veranstaltung begeistert, nahm sich der Journalist und Betreiber einer Event- und Marketingagentur, Mike Jones, dem Projekt an und entwickelte das Konzept des Afrika-Karibik-Festivals. Grundidee war und ist es, "einen Beitrag für die Menschenfreundlichkeit zu leisten, sowie Werte und Inhalte zu vermitteln, die in unserer wirtschaftlich- und leistungsorientierten Welt oft genug zu kurz kommen".Bereits seit dem 4. Afrika-Karibik-Festival 2001 ist das Motto "One Race...human!" fest im Namen verankert. Das Festival sollte ursprünglich über einen gemeinnützigen Verein veranstaltet werden, was sich aber nicht umsetzen ließ. Also gründete Mike Jones die Festivalagentur, die heutige AB Event & Marketing GmbH. 2001 wurde zusätzlich der Verein One Race Human gegründet, für den alle Mitarbeiter der Agentur ehrenamtlich arbeiten. So wurde der Verein nicht nur Teil, sondern auch Namensgeber des Festivals.Das "One Race...human!" Afrika-Karibik-Festival dient seit den Anfängen als Plattform für verschiedene Hilfsorganisationen und Vereine. Aus den Überschüssen des Festivals werden Jahr für Jahr Spenden generiert, die bei verschiedenen Hilfsprojekten weltweit eingesetzt werden.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Livebiz MusikWoche.livedaily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Livebranche. Kostenlos lesen