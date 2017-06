AFM Records holt Bonfire an Bord

Großansicht Haben einen neuen Partner gefunden: Bonfire (Bild: AFM) Haben einen neuen Partner gefunden: Bonfire (Bild: AFM)

Kurz nach ihrem 30-jährigen Bühnenjubiläum haben Bonfire einen neuen Plattenvertrag unterzeichnet: In Zusammenarbeit mit AFM Records will die Ingolstädter Hardrockband im Herbst 2017 zunächst Teile ihres Backkatalogs neu auflegen, für Frühjahr 2018 planen die neuen Partner dann das 17. Studioalbum von Bonfire. Die Zusammenarbeit zwischen AFM Records und Bonfire sei langfristig angelegt, teil die Tochter von Soulfood Music Distribution mit."Bonfire sind das Urgestein des Melodic Rock", schwärmt Jochen Richert , Geschäftsführer von AFM Records und Soulfood Music. "Wir sind froh und stolz, ihnen bei AFM eine neue Heimat geben zu dürfen und heißen sie herzlich willkommen."Bei AFM will man auf den Erfolgen der letzten beiden Studioalben "Glörious" (2015) und "Byte The Bullet" (2017) aufbauen. "Glörious" erreichte Platz 52, "Byte The Bullet" Rang 51 in den Offiziellen Deutschen Charts. In den beiden vergangenen Jahren haben Bonfire bislang europaweit mehr als 160 Liveshows gespielt.Zur aktuellen Bonfire-Besetzung gehören Bonfire-Gründer und Gitarrist Hans Ziller, Alexx Stahl (Gesang), Frank Pané (Gitarre), Ronnie Parkes (Bass) und Tim Breideband (Drums).08.07.17 Ingolstadt, Bürgerfest,Rathausplatz15.07.17 Jamboree, Open Air23.07.17 Regensburg, Piazza Open Air03.08.17 Günzburg Open Air12.08.17 CH-Gossau Rock On Open Air19.08.17 Rhön Rock Open Air02.09.17 PL-Zgierz, City of Power,Open Air16.09.17 PT-Lissabon, RCA Club23.09.17 PT-Coimbra , Festival30.09.17 Alzey, Oberhaus02.10.17 Teltow Open Air07.10.17 Braunschweig, Lokpark19.10.17 Hamburg, Logo20.10.17 Mannheim, MS Connexion21.10.17 Memmingen, Kaminwerk11.11.17 Renchen, Come Inn,Charity16.12.17 Obermachtal, Kreuz19.12.17 Nürnberg, Hirsch20.12.17 Oberhausen, Zentrum Altenberg21.12.17 Augsburg, Spectrum22.12.17 Ingolstadt, Eventhalle23.12.17 Burglengenfeld, VAZ03.05.17 Würzburg, Posthalle04.05.17 Neuss, Partytur,Halle05.05.18 CH-Aarburg , Musigburg06.05.18 Ludwigsburg, Rockfabrik Grosser SaalJuni AT-Wien Bike & Music Open Air20.07.18 Burg Greifenstein Open Air17.11.18 Markneukirchen, Framus & Warwick MusicHall

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen