AFM Records gewinnt Gus G. für weltweiten Vertrag

Der griechische Gitarrist Gus G., der bereits bei Ozzy Osbourne spielte und mit seiner Band Firewind aktiv ist, hat einen weltweiten Vertrag bei der Soulfood -Tochterfirma AFM Records unterschrieben. Im April 2018 will man ein Soloalbum des Gitarristen auf den Markt bringen. Davor geht Kostas Karamitroudis, wie Gus G., mit bürgerlichem Namen heißt, mit dem Gitarristen Vinnie Moore auf eine Tour durch Nordamerika. Dabei wird Gus G. von Richie Monica am Schlagzeug und Dennis Ward am Bass unterstützt.AFM veröffentlichte bereits das Album "Immortals" von Firewind in Nordamerika. Nun zeigt sich Timo Hoffmann , A&R bei AFM Records, erfreut, die Zusammenarbeit zu vertiefen: "Für Metal- und Rockfans weltweit ist Gus G. schon lange ein wichtiger Teil der Szene. Der Ex-Ozzy Osbourne-Gitarrist ist die treibende Kraft hinter Firewind und hat in den letzten Jahren zudem eine beeindruckende Solokarriere gestartet."Die zwei bisher erschienenen GUS G.-Longplayer hätten "zeitgemäßen Hardrock mit Finesse" geliefert und enthielten zahlreiche interessante Kollaborationen mit internationalen Szene-Stars, so Hoffmann weiter. "Fans dürfen sich schon jetzt auf ein großartiges neues GUS G.-Album freuen, dessen Veröffentlichung für April 2018 geplant ist."Und Gus G. fügt hinzu: "Meiner Meinung nach ist AFM eines der wenigen Labels heutzutage, das aktiv die Entwicklung seiner Künstler unterstützt und das sich mit Leidenschaft und frischen Ideen hervortut."

Quelle: MusikWoche

