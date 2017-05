Aerosmith und Wizard feierten mit 22.500 Fans auf dem Königsplatz

Das mit 22.500 Besuchern ausverkaufte Auftaktkonzert der von Wizard Promotions veranstalteten Deutschlandtour von Aerosmith ging am 26. Mai 2017 bei strahlendem Sonnenschein auf dem Münchner Königsplatz über die Bühne. Nachdem Foreigner den Abend eröffnet hatten, betraten die Aerosmith-Musiker Steven Tyler, Joe Perry, Brad Whitford, Tom Hamilton, Joey Kramer und Buck Johnson gegen 21:15 Uhr die Open-Air-Bühne,Auf dem Programm des gut 100-minütigen Konzerts standen vor allem die Hits aus den 80er- und 90er-Jahren; aber auch Songs wie "Seasons Of Wither" aus dem 1974 erschienenen, zweiten Album von Aerosmith, "Get Your Wings", oder das 1978 aufgenommene Beatles-Cover "Come Together" hatten es auf die Setlist geschafft. Zudem begeisterte Gitarrist Joe Perry bei seinem Solospot mit den beiden Fleetwood-Mac-Stücken "Stop Messin' Round" und "Oh Well Pt. 1".Im VIP-Bereich vor der Staatlichen Antikensammlung am Königsplatz begrüßten Wizard Promotions, der örtliche Veranstalter Global Concerts und der aus Berlin angereiste Christian Diekmann (COO/CDO DEAG ) zudem zahlreiche Geschäftspartner und Medienvertreter.In Deutschland sind Aerosmith auf ihrer "Aero-Vederci Baby"-Tour noch auf der Berliner Waldbühne (30. Mai) und in der Kölner Lanxess Arena (20. Juni) zu sehen.

