Adele peilt Wembley-Rekord an

Großansicht Wieder mal auf Rekordmission: Adele (Bild: XL Recordings) Wieder mal auf Rekordmission: Adele (Bild: XL Recordings)

Am 28. und 29. Juni sowie am 1. und 2. Juli 2017 gibt Adele vier Konzerte im Londoner Wembley-Stadion und erwartet dazu jeweils 98.000 Fans. Somit steht ein neuer Rekord für den im Jahr 2007 eröffneten Stadionneubau an: Für die bislang höchste Besucherzahl hier sorgten U2 , die anno 2009 vor 92.000 Zuschauern im Rahmen ihrer "360° Tour" im Wembley aufspielten.Die Konzerte bilden den Abschluss von Adeles erster umfassender Welttournee mit dann insgesamt mehr als zwei Millionen Besuchern in Europa, Amerika und Ozeanien.Für Veranstalter ITB sind dies die ersten Stadionshows überhaupt, die das Unternehmen betreut. Adeles Auftritte unweit des Londoner Stadtteils Tottenham, in dem sie aufwuchs, "werden alle Rekorde brechen, und dies wird die größe Show meiner gesamten Karriere werden", sagte Lucy Dickins von ITB, seit zwölf Jahren die Bookingagentin der Sängerin, gegenüber "Music Week". "Ich habe angefangen, mit Adele zu arbeiten, als sie 17 war, und sie hat ihr Niveau seither kontiniuierlich gesteigert. Dies ist ein unglaublich stolzer Moment", so Dickins.

Quelle: MusikWoche

