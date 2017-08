ADE Green wird größer

Zum fünften Mal beschäftigt sich ADE Green als Subkonferenz beim Amsterdam Dance Event mit sozialen und Nachhaltigkeitsfragen. Am 18. Oktober spricht dort im Rahmen eines erweiterten Programms unter anderem Nadya Tolokonnikova von Pussy Riot.So soll es am ADE-Mittwoch nicht nur um Umwelthemen rund um die nächste Festivalsaison gehen, sondern auch um Fragestellungen, wie etwa das Nachtleben einen Beitrag leistet für die LGBTQ-Community und umgekehrt. Man wolle ein Forum bieten für die elektronische Musik und Visionäre in den Bereichen Innovation, Nachhaltigkeit und sozialer Wandel, heißt es aus Amsterdam."Während des Amsterdam Dance Events, zu dem mehr als 9000 Professionals und 375.000 Festivalbesucher kommen, ist Amsterdam das Zentrum der internationalen elektronischen Musikszene", sagt ADE-Director Richard Zijlma. Weil dieses Musiksegment weltweit einen so großen Einfluss habe wie kein anderes, wolle ADE Green den dort vorangetriebenen Wandel bei sozialen und Nachhaltigkeitsfragen begleiten."Festivals und Events bieten zudem ein ideales Testgelände für Innovationen in den Bereichen Logistik, Abfall, Mobilität und Wasser-Management", so Zijlma weiter. Damit beschäftigt sich etwa der Panel "Unlocking Engagement: How Experience Fuels Responsibility" von Teresa Moore (Director A Greener Festival). Weitere Panelisten sind Paul Schurink (Green Events Netherlands) der Klimaexperte George Marshall, Teddy Vrijmoet (Vierdaagsefeesten), Chris Johnson (Shambala), Tijl Couzij (ITGWO) und Melinda Watson (RAW Foundation).In diesem Jahr nehmen soziale Fragestellungen einen größeren Raum bei ADE Green ein. In diesem Zusammenhang will Pussy-Riot-Mitglied Nadya Tolokonnikova die Thesen ihres Buchs "How To Start A Revolution" zur Debatte stellen.ADE Green zieht dieses Jahr um. In den Vorjahren fand der Konferenzteil im De Brakke Grond statt, nun wechselt der Part in die größeren Räumlichkeiten des DeLaMar Theaters. Akkreditierte Fachbesucher des ADE können alle Veranstaltungen von ADE Green besuchen.

