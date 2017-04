ACT lud zum 25. Labelgeburtstag ins Konzerthaus

Großansicht Auf den Stufen des Konzerthauses in Berlin: Das ACT-Team mit (vorn, von links) Petra Deka, Siggi Loch und Andreas Brandis sowie (hinten, von links) Michael Gottfried, Katja Rothe, Marco Ostrowski und Oliver Mohr (Bild: ACT / Gregor Hohenberg) Auf den Stufen des Konzerthauses in Berlin: Das ACT-Team mit (vorn, von links) Petra Deka, Siggi Loch und Andreas Brandis sowie (hinten, von links) Michael Gottfried, Katja Rothe, Marco Ostrowski und Oliver Mohr (Bild: ACT / Gregor Hohenberg)

Mit gleich drei Jubilee-Konzerten feierte das Team von ACT Music + Vision um Gründer Siggi Loch und Geschäftsführer Andreas Brandis am 2. April 2017 im Konzerthaus Berlin den 25. Geburtstag des Labels. Den Auftakt machten die Künstler der ACT-Reihe "Young German Jazz", es folgte ein Doppelkonzert, bei dem zunächst die Sängerin Youn Sun Nah mit dem Gitarristen Ulf Wakenius auftrat, bevor unter dem Motto "Tears For Esbjörn" ein Konzert zur Erinnerung an den verstorbenen Esbjörn Svensson, der mit seiner Formation e.s.t. zu den erfolgreichsten ACT-Künstlern zählt, auf der Agenda stand.Das große Finale der Jubiläumskonzerte bildete eine Gala mit der The ACT Family Band in einmaliger Besetzung um den Posaunisten Nils Landgren und den Pianisten Michael Wollny.Wenige Tage zuvor erschien am 31. März zudem "Twenty Five Magic Years - The Jubilee Album" . Bei den 13 ausgewählten Stücken des als CD und LP erhältlichen Longplayers handelt es sich größtenteils um bislang unveröffentlichte Aufnahmen aus dem ACT-Archiv.Zum 25. Geburtstag des Labels sprach Geschäftsführer Andreas Brandis mit MusikWoche über die Entwicklung im Jazzgeschäft, über Ziele und Zielgruppen sowie die Bedeutung der ACT-Familie

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu aktuellen Events MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen