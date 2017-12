ACT ließ 25-jähriges Jubiläum in der Elbphilharmonie ausklingen

Großansicht Sorgte für eine ausverkaufte Elbphilharmonie: Die ACT Family Band (Bild: Michael Gottffried) Sorgte für eine ausverkaufte Elbphilharmonie: Die ACT Family Band (Bild: Michael Gottffried)

Am 4. Dezember 2017 fand in der Hamburger Elbphilharmonie das Jubilee Concert von ACT statt.Das Event bildete den Höhepunkt und den Abschluss der Feierlichkeiten zum 25-jährigen Jubiläum des Jazzlabels. Auf der Bühne standen Künstler wie Nils Landgren, Michael Wollny, Lars Danielsson, Wolfgang Haffner, Vincent Peirani oder Ida Sand, die zusammen als ACT Family Band auftraten. Das Konzert war seit Monaten restlos ausverkauft.In den Vormonaten gab es bereits eine Reihe von Jubiläumsveranstaltungen, unter anderem im Konzerthaus Berlin, dem King's Place in London, der Wartburg in Eisenach, dem Montmartre in Copenhagen sowie den Jazzclubs A-Trane in Berlin und Unterfahrt in München.Mit 33 Neuveröffentlichungen bildete 2017 laut ACT zudem das Jahr mit den meisten Veröffentlichungen in der bisherigen Geschichte des traditionellen Labels.

Quelle: MusikWoche

