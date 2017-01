ACT eröffnete neues Büro in Berlin

Großansicht Lud ins neue Büro nach Berlin: Andreas Brandis (Mitte, Managing Director ACT) (Bild: ACT/Michael Gottfried) Lud ins neue Büro nach Berlin: Andreas Brandis (Mitte, Managing Director ACT) (Bild: ACT/Michael Gottfried)

Mit über 60 Medienvertretern, Künstlern und Freunden feierte das Label ACT am 23. Januar 2017 den Einzug in neue Räumlichkeiten in Berlin. Von dort leitet Managing Director Andreas Brandis künftig das Tagesgeschäft des Unternehmens. Firmengründer Siggi Loch zeichnet bei ACT weiterhin für die gesamte künstlerische Arbeit verantwortlich.Brandis erklärt: "Zum Auftakt des 25. Labeljubiläums in diesem Jahr ist die Eröffnung des neuen Berliner Büros Teil unserer stetigen Anstrengungen, uns in einem sich drastisch wandelnden Markt erfolgreich zu positionieren, neue Geschäfts- und Aufgabenbereiche zu erschließen, immer nah am Puls der Szene zu bleiben und dabei gleichzeitig auf den Stärken eines gewachsenen, erfahrenen und erfolgreichen Teams aufzubauen."Das ACT-Büro in München bleibt bestehen und betreut weiterhin die Bereiche Marketing, Promotion, Produktmanagement. Auch der Klawei Musikverlag behält seinen Sitz in München.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen