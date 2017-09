ACT-Clubwoche kam gut an

Großansicht Trafen sich in der Münchner Unterfahrt (von links): Michael Stückl (Jazzclub Unterfahrt), Marco Ostrowski (ACT), die Musiker Gregory Privat, Lars Danielsson, Magnus Öström und John Paricelli von Danielssons "Liberetto"-Quartett sowie Andreas Brandis, Michael Gottfried und Petra Deka (alle ACT) (Bild: ACT Music + Vision) Trafen sich in der Münchner Unterfahrt (von links): Michael Stückl (Jazzclub Unterfahrt), Marco Ostrowski (ACT), die Musiker Gregory Privat, Lars Danielsson, Magnus Öström und John Paricelli von Danielssons "Liberetto"-Quartett sowie Andreas Brandis, Michael Gottfried und Petra Deka (alle ACT) (Bild: ACT Music + Vision)

Im Rahmen der Feierlichkeiten zum 25-jährigen Jubiläum von ACT stieg vom 11. bis 17. September die Clubwoche des Labels im A-Trane in Berlin und in der Unterfahrt in München. Alle Konzerte waren ausverkauft.Auch wenn es ACT immer wieder gelinge, Jazz und jazzverwandte Musik auch auf die ganz großen, klassischen Bühnen zu holen, liege doch die Keimzelle des Jazz auch für Siggi Loch Andreas Brandis und das ACT-Team in den Clubs. Und so habe das Label "in den guten Jazz-Stuben seiner beiden Standorte" Geburtstag gefeiert,Dabei habe sich die ganze Vielfalt des Labels "und damit des europäischen Jazz" gezeigt: von skandinavisch und amerikanisch geprägter Spielkultur von Pianist Jan Lundgren über die Gitarrenvirtuosen Ulf & Erik Wakenius, das energetische, von Jazz und Klassik gleichermaßen beeinflusste Quartett von Bassist Lars Danielsson bis zum "Young German Jazz" der Brüder Julian & Roman Wasserfuhr und dem Funk und Afrobeat von Three Fall.Und ACT macht mit Jubiläumskonzerten bis zum Jahresende weiter: mit dem ACT25 Festival in Herford, "Jubilee Nights" im Rahmen der Leverkusener Jazztage und beim London Jazz Festival, einem Jubiläumskonzert in der Hamburger Elbphilharmonie sowie weiteren Geburtstagskonzerten in Kopenhagen.29.09. Nguyên Lê & Ngo Hong Quang30.09. Lars Danielsson & Leszek Mozdzer01.10. Landgren / Wollny / DanielssonNils Landgren Funk UnitWolfgang Haffner & BandJulian & Roman Wasserfuhr QuartettParisien / Peirani / Schaerer / WollnyAdam Baldych & Helge Lien TrioEmile Parisien / Magnus Lindgren / Nils Landgren /Iiro Rantala / Leszek Mozdzer / Michael Wollny / Vincent Peirani / Adam Baldych / Ulf Wakenius /Lars Danielsson / Wolfgang Haffner / Andreas Schaerer / Ida Sand14.12. Leszek Mozdzer solo15.12. Vincent Peirani & Emile Parisien16.12. Iiro Rantala & Marius Neset

Quelle: MusikWoche

