Ace Tee entwirft Kollektion für H&M und unterschreibt bei Four Music

Großansicht Beim Fotoshooting für H&M: Ace Tee (Bild: H&M) Beim Fotoshooting für H&M: Ace Tee (Bild: H&M)

Die Musikerin Ace Tee, die im Janaur 2017 mit "Bist Du Down" einen Hit landete , hat nun beim Sony-Music -Label Four Music unterschrieben."Wir sind Fans von ihrer Musik, ihrem Style, ihrer Live Performance, ihrem Vibe und ihrem ganzen Team", erklärt Michael Stockum , General Manager Four Music: "Und wir freuen uns, dass unsere Sony-Kollegen weltweit sofort genauso begeistert waren von Ace Tee wie wir."Bevor im Herbst die ersten Songs via Four Music erscheinen sollen, kommt bereits am 7. September eine Kollektion für den schwedischen Konzern H&M in den Handel, bei der Ace Tee als Modedesignerin in Erscheinung tritt. Die Kollektion soll in ausgewählten H&M Stores sowie online erhältlich sein.

Quelle: MusikWoche

