Accept stellten neues Album in München vor

Großansicht Sehen dem "Rise Of Chaos" entgegen (von links): Markus Müller (CEO m2 mediaconsulting), Markus Wosgien (Head of Promotion Nuclear Blast), Wolf Hoffmann (Accept), Annekatrin Nickel (Sales & Marketing Director Hard Rock Cafe München) und Ferdinand Hartmann (Sales & Marketing Manager Hard Rock Cafe München) beim PR-Termin für das kommende Accept-Album im Hard Rock Cafe München (Bild: Hard Rock Cafe München) Sehen dem "Rise Of Chaos" entgegen (von links): Markus Müller (CEO m2 mediaconsulting), Markus Wosgien (Head of Promotion Nuclear Blast), Wolf Hoffmann (Accept), Annekatrin Nickel (Sales & Marketing Director Hard Rock Cafe München) und Ferdinand Hartmann (Sales & Marketing Manager Hard Rock Cafe München) beim PR-Termin für das kommende Accept-Album im Hard Rock Cafe München (Bild: Hard Rock Cafe München)

Bei einem Promotiontermin im Hard Rock Cafe München sprach Accept -Gitarrist Wolf Hoffmann am 27. Juni 2017 über das neue Album "The Rise Of Chaos", das Nuclear Blast am 4. August im Vertrieb von Warner Music veröffentlicht.Zudem verriet das heute in den USA lebende Gründungsmitglied der einflussreichen Metalband Details über den Headliner-Auftritt beim diesjährigen Wacken Open Air, bei dem Accept am 3. August gemeinsam mit einem Symphonieorchester auftreten.2014 erreichten Accept mit ihrem Studioalbum "Blind Rage" erstmals Platz eins der Offiziellen Deutschen Charts. Es war seit "Balls To The Wall" 1984 das bereits elfte Studioalbum der Band, das es in die deutsche Hitliste schaffte.

Quelle: MusikWoche

